Billions vai ganhar duas séries derivadas, Millions e Trillions

O canal pago americano Showtime está trabalhando em quatro séries derivadas de Billions, sendo duas delas intituladas Millions e Trillions. As informações são do The Wall Street Journal.

Os criadores de Billions, Brian Koppelman e David Levien, estão no momento desenvolvendo o primeiro spin-off, que se passa em Miami. Outro spin-off pode ser situado em Londres.

Millions será uma ramificação do Billions sobre jovens iniciantes em finanças, já Trillions teria um tom mais novelesco ao explorar a saga de super-ricos do setor.

Damian Lewis encabeçou o elenco de Billions durante cinco temporadas antes de sair da série em outubro de 2021. O ator esperava passar mais tempo com sua família em Londres depois de anos viajando para os EUA para as filmagens da série.

No entanto, o Showtime decidiu continuar Billions sem seu protagonista. A 6ª temporada foi lançada no ano passado, com a série já garantindo a sua 7ª.

A notícia sobre os spin-offs de Billions veio após a informação de que o Showtime se fundirá com a plataforma de streaming Paramount +. Várias atrações vem sendo canceladas desde então, como Gigolô Americano e Deixa Ela Entrar.

No Brasil, Billions está disponível pela Netflix.

