Black Mirror: 6ª temporada ganha teaser trailer na Netflix

Black Mirror ganhou um teaser trailer da sexta temporada na Netflix, mostrando o que esperar do retorno da série.

Mais uma vez, a série possui uma lista de atores de destaque. A lista desta temporada inclui: Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha’la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin, Zazie Beetz.

O teaser da temporada promete exatamente o nível de disfunção, escuridão e distopia que os fãs esperam e apreciam de Charlie Brooker há mais de uma década.

Confira abaixo.

Mais sobre a 6ª temporada de Black Mirror

A 6ª temporada parece ser ainda mais violenta do que as anteriores, e o valor da produção é visivelmente maior e mais cinematográfico em escopo.

Outra nova adição no lado da produção é a showrunner de Ms. Marvel, Bisha K. Ali, que está entre os produtores executivos da série, ao lado de Brooker, Annabel Jones e Jessica Rhoades.

Essa é a primeira temporada de Black Mirror a ser produzida pela nova produtora de Brooker e Jones, Broke & Bones. O formato foi licenciado para a Netflix pelos detentores dos direitos Banijay Rights.

Brooker, que é creditado com a criação e escrita da 6ª temporada, expandiu o retorno da série através do Tudum, revelando que ele quebrou algumas de suas próprias regras para os novos episódios.

Embora os episódios de Black Mirror sempre tenham sido independentes, Brooker sugere que a 6ª temporada segue um novo modelo.

Black Mirror começou a vida na emissora britânica Channel 4 em 2011, e foi ao ar por duas temporadas antes que a Netflix buscasse os direitos. O formato se tornou uma sensação global no streamer com episódios de grande orçamento e carregados de celebridades, como San Junipero e USS Callister, levando o coração sombrio do programa a alturas vertiginosas e ganhando uma série de prêmios no processo.

A sexta temporada pode ter mais episódios que a quinta e uma fonte informa que o escopo será mais cinematográfico, com cada capítulo sendo tratado como um filme.

A sexta temporada de Black Mirror chega em junho à Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.