Bridgerton: 3ª temporada será muito diferente dos livros e isso é bom

De acordo com um artigo do Comic Book Resources, a Netflix pretende seguir um caminho diferente dos livros na terceira temporada de Bridgerton.

Sem entrar em detalhes específicos, o romance de Penelope Featherington e Colin Bridgerton pode ter uma abordagem diferente.

Continua depois da publicidade

Não será a primeira vez que Bridgerton mudará detalhes dos livros. Mas parece que, dessa vez, será com uma maior magnitude.

Uma nova abordagem

Fãs certamente terão opiniões divididas sobre isso. Mas pode acabar sendo uma coisa boa para a série da Netflix.

Com mais liberdade no enredo, o seriado pode ter mais surpresas e reviravoltas. E no que diz respeito ao romance de Penelope Featherington e Colin Bridgerton, isso poderia beneficiar bastante.

O romance entre os dois personagens não é tão convencional, e deve se desenrolar de maneiras inesperadas e surpreendentes.

Vale lembrar que as gravações da terceira temporada de Bridgerton ainda estão em andamento. Por enquanto, ainda não se sabe quando os novos episódios chegarão na Netflix.

Bridgerton rapidamente conquistou seu espaço na gigante do streaming, quebrando recordes de audiência.

Bridgerton está agora disponível na Netflix.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.