Brincadeira de astro de The Walking Dead preocupa muito os fãs

The Walking Dead se aproxima do fim e uma brincadeira de Norman Reedus, intérprete de Daryl, preocupou muito os fãs da série.

Com o final de The Walking Dead programado para ir ao ar em 20 de novembro, as tensões estão aumentando entre o grupo principal de sobreviventes e soldados da Commonwealth que são leais à governadora Pamela Milton.

O final do 22º episódio da temporada final mostrou Eugene – que foi definido para ser executado publicamente por causar a morte do filho de Pamela, Sebastian – libertado por Mercer, o comandante do exército da Commonwealth. Sua virada contra Pamela prepara o terreno para um conflito interno na comunidade.

Em entrevista à Entertainment Weekly, Reedus indicou o que veremos no final. Ele explicou como os episódios derradeiros de The Walking Dead serão altamente emocionais, antes de brincar que todos na série vão morrer.

“Há certos momentos que são super tristes. E então há certos momentos que são como, ‘isso aí, esse é o grupo!’. Haverá pessoas gritando ‘Vamos lá!’ Haverá muito desse tipo de gritaria na televisão. Nós fomos grandes nos últimos oito episódios, então há muita adrenalina”, disse o ator de The Walking Dead

“Há muita emoção. Há muito medo. Há todas as coisas que você gostaria em um final, com certeza. Tem muita coisa acontecendo. Alguns dos grupos mostram uma bravura real que você não espera, o que é ótimo. E eles são grandes sets – grandes sets de filmagem. E então todo mundo morre. SEM BRINCADEIRAS!”, continuou.

Vai todo mundo morrer mesmo?

Enquanto Reedus está claramente brincando sobre todos morrerem no episódio final de The Walking Dead, seu comentário levanta a questão de quantos corpos vão se empilhar no final da série.

The Walking Dead já foi conhecido por matar personagens sem remorso, sem que ninguém – nem mesmo o filho de Rick Grimes, Carl – estivesse a salvo das garras da morte.

No entanto, a 11ª temporada diminuiu o número de mortes importantes para o grupo principal de sobreviventes. Enquanto vilões como Pope, Leah e Lance Hornsby foram todos mortos durante a temporada final de The Walking Dead, Alden foi o único grande herói que morreu, com sua transformação em um zumbi acontecendo fora da tela.

É possível que a falta de mortes do grupo principal na 11ª temporada esteja preparando o cenário para uma chacina no episódio final do programa.

Vale apontar, no entanto, que Daryl vai ganhar uma série própria após o fim de The Walking Dead, assim como Negan e Maggie, então eles estão (provavelmente) seguros.

O spin-off Daryl Dixon ainda não tem previsão de estreia. A temporada final de The Walking Dead é exibida, nos EUA, pela AMC. No Brasil, os episódios estão disponíveis no Star+. Clique aqui para assinar a plataforma.

