The Walking Dead mata personagem e muda os quadrinhos

The Walking Dead está chegando ao fim e parece que um dos atores do seriado não está contente com o rumo tomado pelo seu personagem.

O ator de Ezekiel, Khary Payton, revelou recentemente que não estava satisfeito com a jornada de seu personagem em The Walking Dead.

Juntando -se a The Walking Dead em outubro de 2016 para a sétima temporada, Payton estrelou como Rei Ezekiel, o líder de uma comunidade de sobreviventes conhecida como Reino.

Um governante benevolente, ele fez parceria com as comunidades Hilltop e Alexandria para lutar contra Negan e os Salvadores. Eventualmente vencendo, Ezekiel se casa com Carol e adota um menino chamado Henry como seu filho.

Após a morte de Henry nas mãos dos Sussurradores, seu relacionamento desmorona e Ezekiel e seus súditos abandonaram o Reino durante uma nevasca para viver em Hilltop. Anos depois, vários sobreviventes do núcleo acabaram se estabelecendo na Commonwealth, onde Ezequiel retorna ao seu trabalho como tratador de animais.

No entanto, sua nova vida pacífica é interrompida quando a vasta comunidade começa a desmoronar sobre si mesma.

Ator está insatisfeito com a série

Em uma entrevista recente ao Insider , Payton revelou que não estava satisfeito com a jornada do personagem de Ezekiel em The Walking Dead. O ator sente que ainda há muito Ezequiel para explorar, mas entende que não há tempo suficiente em um show com um elenco para mergulhar completamente em seu personagem.

“Não, não estou nada satisfeito. Eu desejo isso – há tantos lugares e situações que eu adoraria explorar. Mas isso é uma das coisas que acontece quando você tem um show que tem tantos personagens dinâmicos e interessantes. 48 minutos ou, às vezes, mais de uma hora de duração simplesmente não é suficiente”, disse Payton.

“Esses personagens são lindamente construídos. Eu acho que a força do show é que esses personagens são sutis, interessantes, e há tantos deles que você simplesmente não consegue entender tudo. Lamento muito dizer adeus a Ezequiel e cruzo os dedos e espero que talvez em algum momento no futuro possamos contar a história de como Ezequiel se tornou rei ou algo assim”, continuou o astro de The Walking Dead.

The Walking Dead está disponível no Star+.

