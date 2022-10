The Walking Dead indica como Rick pode voltar no final

Já se passaram quatro anos desde que Andrew Lincoln deixou The Walking Dead, e ainda mais tempo se passou dentro da série, tendo em vista os saltos temporais. Mas o retorno do personagem parece iminente.

Com as notícias de uma série spin-off de Rick e Michonne, os fãs estão mais ansiosos do que nunca pelo retorno de Lincoln – além disso, parece que Rick nunca está longe dos sobreviventes.

Os trailers indicaram desde o início que a arma de Rick desempenharia um papel nesses episódios finais, e os flashbacks que iniciam cada um desses últimos capítulos mostraram Grimes em carne e osso em um ponto, junto com a narração de sua filha Judith.

Uma nova revelação no último episódio nos fez pensar que o xerife pode estar de volta à série em breve.

Desde que Rick foi sequestrado na nona temporada, o CRM foi fortemente indicada em todo o universo de The Walking Dead, mais notavelmente no spinoff World Beyond, onde uma grande questão sobre o sequestro de Rick foi finalmente respondida.

Então, quando Lance Hornsby mencionou “certas alianças” no início desta temporada final, parecia extremamente provável que ele estivesse se referindo a algum acordo secreto entre a Commonwealth e o CRM, o outro grande grupo de The Walking Dead. Quem mais teria o poder ou os meios para ajudar a Commonwealth?

Rick pode voltar em breve

Entre uma série de sequestros orquestrados por Pamela Milton, Carol e Daryl descobriram que um trem de suprimentos secreto foi construído pela Commonwealth e está totalmente funcional. Nos quadrinhos em que este programa é baseado, o trem é um divisor de águas absoluto, unindo várias comunidades em toda a América de maneiras não vistas desde o início do surto.

Mas aqui, na tela, o trem atualmente tem uma função muito mais sinistra. Segundo Lance, todos os prisioneiros capturados estão sendo transportados de trem para um destino ainda desconhecido. Se isso é uma prisão ou algo ainda pior, ainda não se sabe, mas é provável que esse destino não seja controlado diretamente pela Commonwealth.

Dado como esse episódio terminou, não demorará muito até vermos onde o trem termina e como ele se conecta ao CRM. Com isso, pode ser que vejamos Rick Grimes em breve.

The Walking Dead pode ser assistido por meio do Star+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.