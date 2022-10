The Walking Dead: Rick pode aparecer em série de Daryl e há evidências

Desde que Rick Grimes foi levado embora pelo helicóptero em The Walking Dead, os fãs se perguntam quando ele irá retornar. Já foi confirmado que ele ganhará uma minissérie junto de Michonne e parece que também pode dar as caras na série derivada de Daryl.

No quinto episódio da nona temporada, Rick se sacrificou explodindo uma ponte para garantir que uma horda de zumbis não invadisse Alexandria e outras comunidades na Virgínia.

Rick foi visto pela última vez tendo sobrevivido à explosão e sendo levado por Jadis de helicóptero para um local desconhecido do CRM.

Os planos iniciais para o futuro de Rick Grimes em The Walking Dead envolviam uma trilogia de filmes lançados nos cinemas que contariam a história de seu tempo no CRM durante o salto de seis anos da série principal.

Não demorou muito para que esses planos caíssem no esquecimento, sendo substituídos por uma série spinoff com Rick e Michonne, que saiu da série durante a 10ª temporada.

A história deles vai ao ar em 2023, acompanhada no mesmo ano por um spin-off de Negan e Maggie, Dead City, ambientado em Nova York, e Daryl Dixon, uma derivada ambientada na França.

De acordo com um post do AndyLincolnNews no Twitter, Andrew Lincoln, que vive Rick em The Walking Dead, foi visto por um fã em Paris.

A resposta dos fãs à imagem incluiu especulações de que sua presença na cidade significa que ele pode aparecer na série derivada de Daryl Dixon, que está prestes a começar a ser filmada em breve. Veja a foto abaixo.

NEW | A fan met Andy on Rue des rosiers in Paris, France today – October 18, 2022.#AndrewLincoln



📸 Thanks for the photo @ anthonyjlt! pic.twitter.com/1AOTwvdyvF — Andrew Lincoln News (@AndyLincolnNews) October 18, 2022

Como Rick pode aparecer na derivada de The Walking Dead

Embora a presença de Lincoln na França não signifique que ele aparecerá em Daryl Dixon, houve algumas dicas do ator Norman Reedus de que as circunstâncias de Daryl no país são questionáveis.

Reedus revelou que Daryl não vai para a França por vontade própria, o que implica que outra entidade é responsável por sua mudança repentina e drástica de local. O CRM é o culpado mais provável, não apenas porque eles levaram Rick, mas também por causa de seu envolvimento no sequestro de sobreviventes em Fear the Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond.

Por causa de sua associação como vítima do CRM, é possível que Rick Grimes faça uma breve aparição durante o spin-off de Daryl, potencialmente como uma plataforma de lançamento para seu próximo capítulo no universo de The Walking Dead.

The Walking Dead pode ser assistido por meio do Star+.

