Brooklyn Nine-Nine: A cena mais difícil de ser gravada na série

Brooklyn Nine-Nine chegou ao fim após oito temporadas, deixando muitos fãs órfãos. Enquanto muitos revisitam os diversos momentos marcantes da série, uma atriz revelou a cena mais difícil de ser gravada.

Chelsea Peretti interpretou Gina nas primeiras temporadas da série de comédia. A atriz começou como comediante há anos e eventualmente fez parte do elenco inicial do seriado.

Continua depois da publicidade

Apesar dessa experiência, ela revelou que a coisa mais difícil que ela já teve de filmar foi justamente em Brooklyn Nine-Nine, com alguém que não costumava trabalhar em comédias. Por isso, ela acabava rindo.

Em entrevista com o elenco completo para a Screen Actors Guild Foundation, o elenco de Brooklyn Nine-Nine foi questionado sobre o quanto era difícil não rir no meio das piadas do programa.

Chelsea Peretti explicou que teve dificuldade em não rir de uma cena com Andre Braugher, o Capitão Holt, no episódio da segunda temporada “Beach House”.

Ela lembrou: “Eu vou dizer, no entanto, que quando mais ri foi com Andre nesse episódio ‘Beach House’. Ele deveria ser chato … Mas eu não consegui ficar séria, e sinto muito de pessoas tiveram essa experiência.”

No episódio, os personagens estão todos ansiosos por umas férias longe de seu chefe, mas depois de ouvir o Capitão Holt (Braugher) contar uma história sobre como ele era frequentemente excluído de eventos sociais quando jovem policial por ser gay, Jake Peralta ( Samberg) convida Holt para a viagem mesmo sendo ele o chefe do qual o grupo estava tentando fugir.

Na cena que Peretti mencionou, Holt está contando uma história chata sobre ver Blair Underwood em uma mercearia, e o resto dos personagens está tentando esconder seu tédio.

Ator de Brooklyn Nine-Nine não tinha experiência com comédias

Braugher aprendeu a fazer seus colegas rirem, mas quando ele começou a trabalhar na série, ele não tinha certeza se seria capaz de fazer isso.

Andre Braugher surpreendeu muita gente quando o ator veterano deu o salto do drama para uma série de comédia. Quando ele fez a troca, ele teve que aprender tudo de novo do zero.

Em entrevista à Variety, Braugher explicou a situação. “Tudo é novo. Eu nunca tinha feito isso antes. Eu sou bom nisso?”, Braugher perguntou a si mesmo. “Lembro-me de virar para minha esposa e perguntar a ela: ‘Isso é engraçado?’ E ela disse ‘Sim, claro, você não está sendo enganado'”.

Apesar de não ser capaz de avaliar se ele estava realmente sendo engraçado, sua co-estrela Andy Samberg disse na mesma entrevista que Braugher tem ótimos instintos cômicos.

“Ele queria que você acreditasse que ele não tinha habilidades cômicas antes do show começar, mas todos nós sabemos que isso não é verdade”, disse Samberg. “Dito isso, ele ficou ainda melhor com o passar das temporadas”.

Brooklyn Nine-Nine está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.