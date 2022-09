Por que Brooklyn Nine-Nine foi cancelada

Com 10 episódios, a 8ª temporada de Brooklyn Nine-Nine acaba de estrear no catálogo brasileiro da Netflix! Os novos capítulos representam o desfecho da história de Jake Peralta e dos outros policiais da 99ª Delegacia do Brooklyn. Mas afinal: por que a série foi cancelada após 8 temporadas de grande sucesso?

“O brilhante e imaturo detetive Jake Peralta precisa aprender a seguir as regras e trabalhar em equipe quando um capitão exigente assume o comando de seu esquadrão”, afirma a sinopse oficial de Brooklyn Nine-Nine na Netflix.

Criada por Dan Goor e Michael Schur, a série conta com Andy Samberg (Saturday Night Live), Melissa Fumero (Gossip Girl), Stephanie Beatriz (Encanto), Terry Crews (As Branquelas) e Andre Braugher (O Nevoeiro) no elenco principal.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o cancelamento de Brooklyn Nine-Nine e os principais motivos que levaram ao fim da sitcom.

Fim de Brooklyn Nine-Nine envolve elementos da vida real e decisão de showrunners

A 8ª temporada de Brooklyn Nine-Nine, como citamos anteriormente, traz o desfecho da popular sitcom.

Mas esse não é o primeiro “cancelamento” de Brooklyn Nine-Nine. Produzida originalmente pela Fox, a série foi cancelada após 5 temporadas. Felizmente, a emissora americana NBC assumiu os custos da produção e lançou mais 3 temporadas da sitcom.

O fim definitivo de Brooklyn Nine-Nine, por outro lado, foi uma decisão dos showrunners Dan Goor e Michael Schur.

Com a 8ª temporada, a intenção dos produtores era oferecer um desfecho satisfatório para a série – ao invés de aguardar pela renovação da NBC e (possivelmente) encerrar a história sem um final.

“Terminar a série foi uma decisão difícil. Mas no final das contas, foi a melhor maneira de honrar nossos personagens, suas histórias, e nossos espectadores. Sabemos que algumas pessoas ficarão decepcionadas com o fato da série terminar tão cedo. Mas honestamente, estou feliz por ter durado tanto tempo. Título da minha sex tape”, explicou Dan Goor, fazendo referência a uma das mais divertidas piadas recorrentes da série.

Além disso, eventos da vida real influenciaram o cancelamento de Brooklyn Nine-Nine. A temporada final foi produzida em meados de 2020 – na mesma época em que os protestos #VidasNegrasImportam se espalharam pelo mundo todo.

Depois da morte de George Floyd – um homem negro que foi brutalmente assassinado por um policial branco da cidade de Minneapolis – marchas contra a violência policial dominaram os noticiários americanos.

Esses protestos também culminaram em uma mudança importante na trama da 8ª temporada de Brooklyn Nine-Nine. Afinal de contas, seria impossível produzir uma série ambientada em uma delegacia sem fazer referência aos atos de violência e racismo que os policiais praticam na vida real.

“Estamos reavaliando nossa perspectiva. Junto com o elenco, os roteiristas também estão repensando como vamos seguir em frente e contar uma história sobre policiais nesse clima atual”, comentou Andy Samberg, o intérprete do protagonista Jake Peralta.

A 8ª (e última) temporada de Brooklyn Nine-Nine está disponível na Netflix.

