Cena de Ms. Marvel deixou fãs passando mal; veja o motivo

Contém spoilers

O terceiro episódio da primeira temporada de Ms. Marvel deixou os fãs “passando mal” de tão incomodados com uma cena.

Isso, no entanto, foi feito de maneira intencional pela produção. A cena chama mesmo a atenção, mesmo que não seja tão absurda.

No terceiro episódio da primeira temporada de Ms. Marvel, quando os agentes do Controle de Danos visitam a mesquita em que Kamala Khan está para fazer algumas perguntas, eles simplesmente entram sem tirar os seus sapatos.

Em uma mesquita, isso é considerado desrespeitoso, já que as pessoas fazem as suas orações no tapete, que precisa estar sempre limpo.

A cena é uma maneira de mostrar como os agentes do Controle de Danos não tinham nenhuma consideração pela cultura ou pela fé daquelas pessoas.

Isso foi notado por muitos fãs. Por meio do Twitter, de acordo com o Looper, alguns internautas demonstraram o seu incômodo.

“A cena com os agentes andando pela mesquita com seus sapatos me deixou passando mal”, comentou uma internauta, que também compartilhou um print do momento.

Outra pessoa concordou, dizendo: “Sim! Meu Deus, eu fiquei em pânico durante toda a cena.”

Série com Iman Vellani

A série da Ms. Marvel é estrelada por Iman Vellani, que assume o papel de Kamala Khan. A atriz vem recebendo elogios por sua interpretação como a personagem.

Após Ms. Marvel, Iman Vellani também aparecerá como Kamala Khan em The Marvels, a sequência de Capitã Marvel.

Ms. Marvel está disponível no Disney+.

Já The Marvels chega aos cinemas em 27 de julho de 2023.