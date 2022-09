Chefe de A Casa do Dragão explica relacionamento difícil das protagonistas

Alerda de spoilers

O produtor executivo de A Casa do Dragão, Miguel Sapochnik falou mais sobre a dinâmica entre a Princesa Rhaenyra Targaryen e sua ex-amiga e atual antagonista, Alicent Hightower.

Um dos temas principais da série será a crise linha de sucessão do Trono de Ferro, que está justamente entre Rhaenyra e Aegon, filho de Alicent com o Rei Viserys I.

Nos 5 primeiros episódios de A Casa do Dragão vemos a jovem princesa Rhaenyra passando pelos desafios da adolescência e dos costumes que ela deve respeitar por ser herdeira do Trono de Ferro. Do outro lado vemos Alicent, filha do principal conselheiro do Rei Viserys, pai da princesa.

As filhas dos dois homens mais poderosos de King’s Landing tem uma ligação forte de amizade e amor, até que a relação das duas começa a rachar com o noivado entre Alicent e Viserys.

Depois de mentiras sobre virgindade, familiares sendo expulsos do castelo e novos herdeiros homens nascendo, chegamos em um ponto onde, 10 anos após o casamento de Rhaenyra, a amizade das personagens se transformou em uma verdadeira rivalidade.

O produtor executivo e chefe da série, Miguel Sapochnick foi no podcast oficial da série e falou sobre a evolução da complexa relação entre as personagens, e como isso surgiu até de um amor romântico entre elas. Veja a fala do produtor:

“Se você olhar para o caminho em que o relacionamento de Alicent e Rhaenyra se desenvolve nos primeiros 5 episódios, ou primeiros quatro ou cinco anos do tempo que passamos com elas, elas são boas amigas com esse potencial de envolvimento romântico desde o início, e isso sempre foi uma grande questão, para mim, que eu pensei em um componente essencial do porquê elas são amigas tão próximas. Parece que é um tipo de amor não correspondido. Não é algo que Alicent encoraja. Elas vão ter alguma coisa? Não sei. Mas tem algo ali, certo? E Rhaenyra tem esse desejo profundo sobre sua melhor amiga.”

O que aconteceu entre Alicent e Rhaenyra?

A maioria da nobreza de Westeros é obrigada a reprimir seus sentimentos para seguir a vontade de suas Casas. O amor entre Alicent e Rhaenyra, sendo platônico ou não, foi deixado de lado para servir o reino.

A amizade das duas chega no seu pior momento quando a princesa Targaryen mente para sua a rainha Alicent sobre a noite que passou na cidade e que acabou com Rhaenyra levando Ser Criston Cole para sua cama. Quando Alicent descobre a verdade é como se uma barreira muito grande tivesse sido ultrapassada.

As duas também estão em posições claras de conflito de interesses, e barreiras invisíveis foram construídas de uma forma que será muito difícil das coisas voltarem a ser como eram. E esse amor não correspondido mencionado por Sapochnik torna as coisas ainda mais complicadas. Agora nos resta observar até onde essas diferenças levarão as duas personagens no futuro.

A Casa do Dragão tem episódios novos todo domingo na HBO Max.

