Chefe de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder rebate controvérsia sobre a série

Um dos aspectos de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder que gerou bastante controvérsia é armadura de Galadriel, que aparece em diversas imagens da série. A produtora Lindsey Weber rebateu essa questão.

Weber falou sobre a armadura durante a San Diego Comic-Con 2022 (via Digital Spy), indicando que ela não necessariamente é a própria elfa.

“Acho que é algo que a internet não considerou ainda. Não é a armadura dela na realidade, é um presente de outra pessoa”, disse Weber durante o painel.

A polêmica surgiu quando os fãs repararam que a armadura conta com algo parecido com a estrela da família de Fëanor.

Assim sendo, a estrela jamais seria usada por uma elfa que tem problemas com a casa de Fëanor. Dito isso, não foi revelado de quem exatamente é a armadura.

Galadriel em Os Anéis de Poder

