Chefes da série de O Senhor dos Anéis dizem como ela vai superar todas as outras

O Amazon Prime Video está colocando todas as suas fichas na série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder e parece que o projeto é ambicioso tanto em orçamento, quanto estrutura.

Aparentemente, o seriado terá mais cenas de ação do que qualquer outro já feito antes.

Em uma entrevista recente com a Empire, J.D. Payne e Patrick McKay compararam as cenas de ação da trilogia original de Jackson de O Senhor dos Anéis com as deles em Os Anéis de Poder.

Ao elogiar a sequência universalmente aclamada que é o Abismo de Helm, os showrunners falaram sobre fazer algo diferente, que ainda parece a Terra-média, mas é exclusivo da estrutura episódica de Os Anéis de Poder.

“A série tem muita ação – mais do que qualquer programa de televisão ou streaming que vimos. Cada episódio tem cenários, criaturas, batalhas e lutas até a morte. Mas em vez de ter 10.000 Orcs lutando contra 10.000 homens, como é ter um Orc na sua cara, na sua cozinha? Como é tentar matar um Orc quando você nunca matou um Orc antes?”.

Grande aposta do Amazon Prime Video

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 2 de setembro.

