Chefes de Chicago Fire amam ESSA personagem

A franquia de séries Chicago é muito conhecida pelo seu eventos épicos que unem todas as produções, o que acontecia anualmente antes da COVID-19. Um dos maiores crossovers entre Chicago Med, Chicago Fire e Chicago P.D. aconteceu em fevereiro de 2020, e os fãs clamam por mais desde então.

Mas por enquanto isso, os fãs precisarão se contentar com crossovers de personagens, que é quando um membro de Chicago P.D. aparece em Chicago Fire, por exemplo. O que está acontecendo bastante nas temporadas deste ano.

Só na estreia das temporadas, Kelly Severide (Taylor Kinney) de Chicago Fire se encontrou com Hailey Upton de Chicago P.D., Christopher Herrmann (David Eigenberg) de Chicago Fire também apareceu em Chicago Med, entre outras participações especiais.

Em uma entrevista com o Looper, Derek Haas e Andrea Newman, os showrunners de Chicago Fire, admitiram que essas participações vão acontecer bastante nesta temporada, e a dupla ainda acabou revelando que personagem de Chicado P.D. eles vão trazer para Fire na primeira chance que tiverem.

Trudy Platt fará várias participações nesta temporada de Chicago Fire

Além dos crossovers durante as temporadas, a franquia Chicago também une seus personagens com as histórias de seu passado. Como no caso do Dr. Will Halstead (Nick Gehfuss) de Chicago Med, que é irmão do detetive Jay Halstead (Jesse Lee Soffer) de Chicago P.D., ou o bombeito Mouch (Christian Stolte) de Chicago Fire, que é casado com a Sargento Trudy Platt (Amy Morton) de Chicago P.D.

E aliás, os produtores de Chicago Fire já tem a Sargento Platt como sua opção favorita para crossovers, e terão várias aparições da personagem na temporada.

Haas disse ao Looper: “Como roteiristas, nós tentamos pensar em como colocar Trudy Platt, a esposa de Mouch, em Fire em todas as chances que nós temos.”

“Sim, nós amamos ela. Ela já está em um monte de episódios dessa temporada porque nós amamos ela.” Completou Newman.

Mas a possibilidade de um evento que junte as três séries, parecem não ser muito altas para as temporadas atuais. Newman disse:

“Os protocolos da COVID estão nos impedindo de conseguir fazer crossovers grandes […] Fica bem complicado. Nós esperamos conseguir fazer um, mas no momento, nós não temos um no cronograma. Todos sempre temos isso em mente enquanto a história avança. Nós sempre conversamos sobre o assunto.”

Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med estão disponíveis na Globoplay e na Amazon Prime Video.

