Chicago Fire e Chicago P.D. podem ser renovadas para várias temporadas de uma vez

Boas novas para os fãs da franquia One Chicago, que inclui Chicago Fire e Chicago PD. A NBC está interessada em renová-las para várias temporadas de uma vez.

De acordo com um relatório recente do Deadline, a razão pela qual a NBC ainda não renovou sua franquia One Chicago para a próxima temporada é que a rede está no processo de trabalhar com a Wolf Entertainment em um acordo que contaria com uma renovação de várias temporadas para as séries de sucesso.

Como a reportagem observa, diz-se que as negociações estão em curso, sendo o maior obstáculo o custo; no entanto, a Wolf Entertainment é conhecida por manter os orçamentos de produção baixos, o que deve ajudar o acordo a passar.

A atualização é definitivamente emocionante para os fãs que têm se estressado com o futuro dos programas na rede, já que nenhum foi renovado a partir de abril.

Elenco de Chicago P.D.

Por quantas temporadas a NBC pode renovar Chicago Fire e PD?

É difícil prever quantas temporadas a NBC pode procurar renovar os dramas de One Chicago, mas se a história se repetir, há uma possibilidade de a NBC renovar Chicago Fire, Chicago Med e Chicago PD por três temporadas mais uma vez.

A encomenda de três temporadas que a NBC fez em 2020 definitivamente funcionou a favor da rede, já que os dramas de One Chicago permaneceram de alto desempenho para a rede.

Essa renovação também permitiu que as equipes criativas entregassem alguns cliffhangers incríveis de final de temporada sem o medo de não conseguir seguir com a história devido a um cancelamento chocante.

No Brasil, Chicago Fire e Chicago PD são exibidas pela Universal TV e estão disponíveis no Globoplay.

