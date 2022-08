Chicago Fire: Hawkins vai voltar na 11ª temporada? Descubra

De acordo com o Looper, o ator Jimmy Nicholas deve retornar ao papel de Evan Hawkins na décima primeira temporada de Chicago Fire.

O seu retorno também foi indicado por sua colega de elenco, Hanako Greensmith, que interpreta Violet Mikami.

Continua depois da publicidade

Nas redes sociais, a atriz compartilhou várias fotos ao lado do colega, indicando que eles voltarão a ter várias cenas juntos na décima primeira temporada de Chicago Fire.

Por enquanto, no entanto, ainda não temos ideia do quão grande será a participação do ator como Evan Hawkins nos próximos episódios.

Série de sucesso

Como qualquer grande série, Chicago Fire perdeu alguns membros importantes do elenco com o passar dos anos.

No entanto, a série também faz um bom trabalho em recuperar atores para novas participações. O público agradece oferecendo, em troca, sólidos números de audiência, principalmente na TV norte-americana.

No Brasil, Chicago Fire está disponível através do Globoplay e do Amazon Prime Video.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.