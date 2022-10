Chicago P.D. deu uma chance para Halstead retornar

Alerta de spoiler

Após uma saída decepcionante de Jay Halstead, que deixou os fãs de Chicago P.D. furiosos, a série vai continuar sua 10ª temporada sem Jesse Lee Soffer. O ator viveu Halstead desde a primeira temporada, e é deixa o elenco após longos anos.

O terceiro episódio da atual temporada construiu a saída do personagem, que passava por uma crise de identidade e decidiu se demitir para retornar ao exército.

A decisão de Halstead pegou sua esposa e parceira de surpresa, Hailey Upton, após vê-lo fazer as malas. Hank Voight, líder da Inteligência, também ficou surpreendido com a demissão do detetive.

“Ainda se recuperando da morte da informante Anna, Voight enfrenta uma nova ameaça enquanto tenta manter o bairro limpo. Novos conflitos se desenvolvem na dinâmica de Upton, Halstead e Voight. A equipe recebe um novo chefe”, diz a sinopse da nova temporada.

O elenco do drama policial conta com Marina Squerciati, Jason Beghe, Jesse Lee Soffer, Patrick John Flueger, LaRoyce Hawkins, Amy Morton, Tracy Spiridakos e Rick Eid.

Jay Halstead pode retornar em algum momento?

Com toda a certeza, o detetive Jay Halstead era um dos personagens mais importantes de Chicago P.D., pois sempre foi sempre o coração do esquadrão.

Apesar da saída do detetive, a série deu uma chance para Halstead retornar de alguma forma. Como ele explicou seu plano para Upton, seu período na Bolívia liderando um esquadrão no exército vai durar apenas oito meses. Ele prometeu que voltaria após isso.

Halstead deixar o esquadrão para liderar uma equipe no exército é uma tentativa dele resolver sua crise de identidade. Seu afastamento, no entanto, é apenas temporário.

Caso a série seja renovada, o personagem poderia aparecer em uma eventual 11ª temporada, podendo haver um salto temporal.

Mesmo que ele tenha se afastado, Halstead parece ter o desejo de retornar em algum momento para ficar ao lado de sua esposa, do irmão Will, e outros amigos.

Porém, as chances de Halstead retornar para a Inteligência em breve são pequenas. O ator, Jesse Lee Soffer, oficializou sua saída, e não há planos para trazê-lo de volta.

Os escritores da série optaram em deixar o final do personagem em aberto, o que facilitaria no retorno de Halstead na Inteligência. Caso tudo dê certo, e o detetive sobreviva, sua volta para Chicago pode acontecer.

Chicago P.D. está disponível no Prime Video.

