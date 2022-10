Chicago P.D. revela como Jay Halstead deixa a série

Alerta de spoiler

A série Chicago P.D., que está em sua 10ª temporada, revelou no episódio três como foi a saída de Jay Halstead, personagem interpretado por Jesse Lee Soffer.

Mesmo que a série parecesse estar preparando a morte de Halstead, não foi esse o caso. O jeito que ele deixa a Voight é bem estranho até mesmo para o próprio personagem.

“Ainda se recuperando da morte da informante Anna, Voight enfrenta uma nova ameaça enquanto tenta manter o bairro limpo. Novos conflitos se desenvolvem na dinâmica de Upton, Halstead e Voight. A equipe recebe um novo chefe”, diz a sinopse da nova temporada.

O elenco inclui Marina Squerciati, Jason Beghe, Jesse Lee Soffer, Patrick John Flueger, LaRoyce Hawkins, Amy Morton, Tracy Spiridakos e Rick Eid.

Jesse Lee Soffer como Jay Halstead

Halstead deixa a série de forma decepcionante

O terceiro episódio começa mostrando Halstead tendo uma relação complicada com sua esposa, Hailey Upton, e também parceira de equipe. Os dois estão impedindo um assalto em uma farmácia,

Durante o ocorrido, Halstead conhece Lenny, que acaba ajudando mas leva um tiro ao tentar salvar uma mulher grávida no local.

O personagem é internado, e posteriormente, ele revela que faz parte da equipe que roubou a farmácia. Lenny ainda pede para Halstead manter isso em segredo.

Halstead acaba concordando, algo que ele provavelmente não o faria anteriormente, e acaba brigando um um dos outros criminosos para limpar o nome de Lenny.

O detetive acaba esfaqueando o criminoso em legítima defesa, e Upton e Voight chegam e veem o que está ocorrendo, e logo inventam um álibi para encobrir a verdade.

A culpa acaba consumindo Halstead, que decide entregar seu distintivo e renunciar ao cargo na Inteligência liderada por Voight.

Após isso, ele se reúne com Upton, sua esposa, e explica que vai recomeçar como líder do exército na Bolívia, um país longe do qual ele vive.

Ele revela que vai liderar um esquadrão para derrubar cartéis de drogas, algo semelhante que ele fazia com seus colegas de equipe na série. A cena termina com Halstead e Voight se encontrando no aeroporto, e o detetive partindo para sua nova jornada.

A série está disponível no Prime Video.

