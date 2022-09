Chicago P.D. pode estar planejando a morte de Halstead

Com a saída do astro Jesse Lee Soffer de Chicago P.D., a série terá uma grande baixa de um dos atores que está no elenco desde a primeira temporada. Soffer vive o detetive Jay Halstead, o coração da equipe policial no seriado.

A 10ª temporada verá Halstead e Hailey Upton como um casal e parceiros de esquadrão, e estarão na ação por longo tempo. Com Halstead deixando uma vaga em aberto, Upton é a mais segura para substituí-lo na equipe.

“Ainda se recuperando da morte da informante Anna, Voight enfrenta uma nova ameaça enquanto tenta manter o bairro limpo. Novos conflitos se desenvolvem na dinâmica de Upton, Halstead e Voight. A equipe recebe um novo chefe”, diz a sinopse da nova temporada.

O elenco inclui Marina Squerciati, Jason Beghe, Jesse Lee Soffer, Patrick John Flueger, LaRoyce Hawkins, Amy Morton, Tracy Spiridakos e Rick Eid.

A despedida pode não ser como os fãs imaginam

A estreia da 10ª temporada da série pode ter esclarecido como será a saída de Halstead. O episódio passou a maior parte de seu tempo mostrando Hank Voight ainda se recuperando da morte de sua informante civil, Anna Avalos.

Com Voight um tanto indisposto, a equipe fica sem um grande líder seguro, o que poderia abalar todo o esquadrão. O líder da Inteligência culpa Upton pela morte de Avalos.

Enquanto Upton não quer ver Voight se afogar em suas próprias lágrimas, mas Halstead é mais tolerante com o comportamento de seu sargento.

Dado o envolvimento de Upton na morte de Avalos, Chicago P.D. poderia estar planejando a morte de Jay Halstead, fazendo assim uma tragédia pessoal para Upton.

As coisas poderiam piorar ainda mais, pois haveria uma quebra no esquadrão com a possível morte de Halstead, abalando Voight, Upton e os demais. O personagem, normalmente, funciona como um alicerce para o seu sargento.

A série já viu vários personagens se despedirem com o tempo, conseguindo algum outro emprego, ou mesmo morrendo. E infelizmente, este pode ser o caso de Halstead, assim como foi o de Al Olinsky, que abalou muito Hank Voight.

Possivelmente, algo realmente trágico pode acontecer, pois Halstead não possui nenhuma oferta de emprego, e não parece querer deixar Chicago. Por isso, sua morte é iminente.

