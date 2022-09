Detalhes sobre a saída de Halstead de Chicago P.D. são revelados

A saída de Jay Halstead de Chicago P.D. vai ser ponto importante da 10ª temporada. Após uma década interpretando um dos personagens mais importantes da série, Jesse Lee Soffer vai terminar sua jornada no drama policial em algum ponto da nova temporada.

Não foi revelado o motivo exato da saída do ator da série, mas a forma com que isso será incorporado na trama de Chicago P.D. tem sido tema recorrente nas conversas entre fãs.

A temporada 10 deve estrear nessa semana, junto com as outras séries Chicago Fire e Chicago Med. O novo ano da série começara tratando da morte de Anna Avalos que aconteceu no final da temporada 9. Isso trará um novo conflito entre Halstead, sua parceira e esposa, Hailey Upton e seu chede Voight.

Ainda não temos menção à saída de Soffer da série, mas deve acontecer durante alguns episódios e os fãs podem se preparar, porque será uma parte importante da 10ª temporada.

Como será a saída de Halstead da série?

Gwen Sigan, showrunner da série, falou sobre a saída do personagem na trama em uma entrevista ao TV Line.

“Espero que tudo faça sentido quando todos verem o episódio em que ele irá partir, e nós construímos isso e tivemos a chance de fazer isso. Nós tentamos manter isso o mais o mais fundamentado possível, e fazer justiça ao Jesse e quão incrível ele é. Ele fez uma performance muito boa, será bem impactante.” Disse a roteirista.

Por mais que não saibamos como será a saída do personagem, sabemos que ela deve vir durante a primeira metade da temporada. Pelo que já sabemos, a saída pode acabar sendo fruto do conflito entre Halstead, Upton e Voight. Isso significando a morte do personagem ou uma demissão, ainda vamos descobrir, mas o casal Upton e Halstead deve se separar nos próximos episódios da temporada.

Pelo menos, é reconfortante saber que os roteiristas estão dando a devida atenção a saída do personagem de Chicago P.D., já que ele é um dos mais importantes da série e parte do elenco original.

No Brasil, Chicago P.D. está disponível no Globoplay. A 10ª temporada estreia nos Estados Unidos em 21 de setembro.

Sobre o autor Gabriel Soldeira