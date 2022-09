Chicago PD: Saída chocante de personagem vai arruinar planos de Voight

De acordo com o público brasileiro, Chicago PD é uma das séries policiais mais populares da atualidade. Atualmente, a produção se prepara para o lançamento de sua 10ª temporada – que já conta com uma grande baixa no elenco. Com a saída surpreendente de um personagem importante, os planos do Sargento Voight vão por água abaixo.

Lançada originalmente em 2014, Chicago PD é uma das séries procedurais de Dick Wolf. A produção surgiu como um spin-off de Chicago Fire, e atualmente, já conta com 186 episódios.

“Chicago PD é um drama policial fascinante sobre os agentes do Distrito 21 do Departamento de Polícia de Chicago, que colocam tudo em risco para servir e proteger sua comunidade”, afirma a sinopse oficial da série.

Revelamos abaixo como a saída de um personagem importante pode arruinar os planos do Sargento Voight na 10ª temporada de Chicago PD; confira.

Jay Halstead deixa Chicago PD na 10ª temporada

Recentemente, o ator Jesse Lee Soffer deixou os fãs de Chicago PD em polvorosa ao anunciar sua saída da série.

Em Chicago PD, Soffer interpreta o detetive Jay Halstead. Na 10ª temporada, o personagem terá a oportunidade de se despedir do público de maneira agridoce.

Um mês antes do lançamento da 10ª temporada de Chicago PD – que estreia nos Estados Unidos em 21 de setembro – Jesse Lee Soffer anunciou sua despedida.

O ator era um dos poucos integrantes do elenco original de Chicago PD a permanecer na série após 9 temporadas.

Durante todos esses anos, o detetive Jay Halstead trabalhou para manter as ruas de Chicago seguras. Porém, na 10ª temporada, a Inteligência terá que continuar sem ele.

O que a saída de Jay representa para os planos de Voight?

Definitivamente, o personagem de Jesse Lee Soffer deixará uma grande lacuna no elenco de Chicago PD.

A saída de Jay também trará ramificações importantes para a narrativa da série. Na verdade, ela arruína completamente os planos de longo prazo de Voight para a Inteligência.

No passado, Jay tinha dúvidas sobre a estratégia do chefe. Afinal de contas, Voight o deixou de fora de vários assuntos importantes.

Porém, as decisões de Voight também faziam parte do plano do Sargento de preparar Jay para, eventualmente, assumir a liderança da Inteligência no futuro de Chicago PD.

Embora a série não tenha indicado que essa transição já está em movimento, Voight menciona, repetidamente, a intenção de passar o momento do time para Halstead. Essa “passagem do manto” deveria acontecer na aposentadoria do Sargento.

Infelizmente, com a saída de Jesse Lee Soffer, Chicago PD não pode mais transformar esses planos em realidade.

No Brasil, Chicago PD está disponível no Globoplay. A 10ª temporada estreia nos Estados Unidos em 21 de setembro.

