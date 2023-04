Chicago P.D., Fire e Med não sabem lidar com mulheres

A franquia One Chicago continua extremamente popular, conseguindo renovação das três séries: Chicago PD, Fire e Med. No entanto, elas contam com um problema em comum: não sabem lidar com suas personagens femininas.

Essa escrita pobre para as mulheres é uma questão tão endêmica, que afeta todos os programas da franquia. Enquanto programas como 9-1-1 alimentam seus fãs tanto de ação de primeira linha, quanto personagens femininas bem-arredondadas (que crescem, mudam e sobrevivem), as mulheres de One Chicago muitas vezes afastam os fãs devido às histórias que são escritas para elas.

Essas histórias ruins geralmente aparecem quando essas personagens se tornam centrais para a narrativa – o que significa que personagens favoritas dos fãs acabam sendo odiadas.

Seria bom elogiar as mulheres que vivem dentro do universo de One Chicago em vez de lamentar a maneira como são tratadas, especialmente levando em conta performances excelentes das atrizes, mas os três programas têm uma forte dependência de uma fórmula terrível: introduzir personagens femininas fantásticas, fazer com que o público as ame e arruiná-las através de escolhas terríveis.

Gabriella Dawson (Monica Raymund), Stella Kidd (Miranda Rae Mayo) e Sylvie Brett (Kara Killmer) começaram em Chicago Fire como mulheres inteligentes e independentes, com diferentes origens e níveis de experiência, que conquistaram a confiança e os corações do público.

Infelizmente, como cada uma delas foram ficando rasas ao longo do tempo, suas histórias pareceram simplórias. Quando Stella se torna o centro da série após a saída de Gabby, ela também se torna uma personagem pior, mais agressiva e menos pensativa.

Seu relacionamento com Kelly Severide (Taylor Kinney) – que também sofre problemas de evolução – se desfez devido à falta de comunicação de sua parte e à disposição dele de aceitar essa transformação forçada da personagem.

Ainda há Sylvie, cuja parceria com o melhor amigo Matt tem sido esperada pelos fãs da série, mas foi forçada a um hiato quase instantâneo com a saída de Spencer. Seu relacionamento faz com que ela pareça indecisa.

Tudo isso deixa uma esperança de que Violet Mikami (Hanako Greensmith) evite a mesma maldição que suas colegas de trabalho.

Outras séries seguem o mesmo estilo

Os outros dois dramas de One Chicago definitivamente não escapam desse problema, embora, em ambos os casos, a descontinuidade dentro de suas personagens femininas muitas vezes resulte em mortes violentas e deprimentes para as personagens envolvidas.

Por exemplo, em Chicago P.D., Erin Lindsay (Sophia Bush) começou como uma informante trabalhando com Hank Voight (Jason Beghe), que ganhou a adoração dos fãs ao entrar na força.

Sua experiência ajudou em casos, e a maioria dos espectadores do programa apreciava a história lenta de sua recuperação. De repente, sua última temporada na série leva Erin a um caminho de raiva e frustração – o que é fiel à personagem, mas exagerado a ponto de ser frustrante de assistir.

Sua fúria contra um suspeito leva à sua remoção do esquadrão. De lá, Erin é levada para Nova York a pedido de Voight, um final incrivelmente insatisfatório para sua personagem.

Isso é uma tendência em One Chicago, que definitivamente precisa mudar, caso contrário, ficaremos sem boas personagens femininas nas franquias.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.