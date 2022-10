Chicago P.D. prejudicou vida de atriz

A atriz Sophia Bush estrelou em mais de 80 episódios de Chicago P.D., interpretando a detetive Erin Lindsay do início da série até sua saída em 2017.

Mesmo tendo tido destaque na produção, e participando de diversos eventos crossover com as séries parceiras, Bush parece ter levado várias experiências negativas de seu tempo no elenco, a ponto dela nunca mais querer voltar para a série.

A série se passa e é filmada em Chicago, tendo se estabelecido entre os fãs como uma janela que mostra a experiência da vida diária de policias nas linhas de frente de uma grande cidade americana.

Além da vida puxada de ser parte do elenco de uma série policial de ação, os atores também tinham que lidar com a cidade de Chicago. Ou seja, uma cidade gigantesca, fria, e totalmente exposta a tudo que a mãe natureza quiser fazer com ela.

De verões quente e húmidos à invernos extremamente rigorosos, a Cidade dos Ventos é um dos ambientes urbanos mais complicados para se filmar.

E estas dificuldades são parcialmente responsáveis pela afirmação de Bush, sobre sua qualidade de vida diminuir enquanto trabalhava na série.

Os fatores que impactaram Bush negativamente em Chicago P.D.

Quando questionada em 2017, sobre os desafios de trabalhar em Chicago P.D., Sophia Bush explicou: “Sinceramente, começou a meio que ser um problema de qualidade de vida.” (Via YouTube)

Ela disse isso como uma adulta de 33 anos, olhando para o início sua carreira e vendo uma atriz que estava disposta a ficar sem dormir, tomar café ao invés de comer, e itinerários cansativos de filmagem.

“E agora eu sou uma adulta, e acho que tenho conexões diferentes e mais profundas com a minha família e meus amigos próximos, e vivo longe dessas pessoas 10 meses no ano, e trabalho 16 horas por dia.” Disse Bush.

A atriz adicionou que gostava de ter seu trabalho dos sonhos como uma atriz bem-sucedida em uma série de TV, mas que, além de tudo isso, filmar ao ar livre numa temperatura abaixo de 0 enquanto estava com pneumonia, também não foi fácil.

Mesmo a saída de Bush da série tenha sido acompanhadas de abusos no set de seu ex-colega Jason Beghe (via Deadline), na entrevista a atriz também se mostra incomodada com o clima de Chicago, longas horas de trabalho e a falta de contato com seus amigos e família.

Chicago P.D. está disponível na Amazon Prime Video.

