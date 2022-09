Chicago P.D.: Roteirista confirma futuro de Halstead e Upton

A roteirista de Chicago P.D., Gwen Sigan, confirmou o futuro do casal Jay Halstead e Hailey Upton na 10ª temporada.

Segundo a showrunner e escritora da série, com a saída do ator Jesse Lee Soffer, Halstead e Upton irão se separar no novo ano. Sigan comenta que será um grande impacto para Hailey (via ScreenRant).

“Definitivamente, será um grande impacto para sua personagem nesta temporada quando ela estiver sem ele. É uma relação tão interessante, e tem sido assim desde o início. É como se eles soubessem o que o outro está pensando”, disse ela.

Ainda nas palavras da showrunner, o casal sempre se apoiou em diversos momentos. Os personagens se casaram durante a nona temporada, e terão um fim rápido.

“Eles sempre se apoiaram. Eles se envolveram em tantas situações que foram tão traumáticas e, no entanto, apoiaram um ao outro”, comentou Sigan. “Até mesmo o casamento deles é construído sobre essa necessidade de superar alguma coisa, de poder ser a âncora um do outro e manter um ao outro firme.”

Mais sobre a série

Chicago PD é um drama sobre a Unidade de Inteligência de elite do Departamento de Polícia de Chicago, que combate os crimes mais hediondos da cidade, como crime organizado, tráfico de drogas e assassinatos de alto nível.

“Ainda se recuperando da morte da informante Anna, Voight enfrenta uma nova ameaça enquanto tenta manter o bairro limpo. Novos conflitos se desenvolvem na dinâmica de Upton, Halstead e Voight. A equipe recebe um novo chefe”, diz a sinopse da nova temporada.

O elenco inclui Marina Squerciati, Jason Beghe, Jesse Lee Soffer, Patrick John Flueger, LaRoyce Hawkins, Amy Morton, Tracy Spiridakos e Rick Eid.

A série está disponível no Prime Video.

