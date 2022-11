Chicago PD usa armas de fogo no set e coloca em risco vida dos atores

A série Chicago P.D., um dos dramas policiais de sucesso da TV, já está em sua 10ª temporada, mas continua colocando sua equipe em risco. A série ainda utiliza armas de verdade em certas cenas.

A tragédia envolvendo a morte de Halyna Hutchins no set de Rust, após um disparo acidental de arma empunhada por Alec Baldwin, gerou muita discussão sobre o uso de armas de fogo de verdade em sets.

Continua depois da publicidade

Muitos acreditam que não há necessidade para tal, especialmente hoje em dia, visto que há como criar armas falsas com facilidade e tudo pode ser corrigido na pós-produção.

Chicago PD, no entanto, ainda faz uso de armas de verdade e, em uma ocasião, um ator até chegou a usar munição real. Veja abaixo o que o astro Jesse Lee Soffer falou sobre o assunto.

Jesse Lee Soffer como Jay Halstead

Munição de verdade foi usada em Chicago PD

Assim como inúmeras outras séries policiais, Chicago P.D. traz diversas cenas de ação, sejam perseguições, tiroteios, ou além.

Jesse Lee Soffer, que viveu Jay Halstead, que acabou saindo do programa, disse que estava disposto a fazer qualquer cena no seriado, mas nem sempre recebia permissão para tal.

“Eu faria praticamente qualquer coisa, desde que me deixassem. Se alguém dissesse: ‘Estamos fazendo uma perseguição de carro, você vai capotar’, eu faria isso. Mas não há como realmente fazermos isso, então depende da rede e dos produtores no que diz respeito à segurança”, disse o ator (via Looper).

Jesse Lee Soffer ainda compartilhou que teve a chance de usar munição de verdade em uma cena. “Não sei se foi sancionado por alguém, mas estávamos explodindo as dobradiças de uma porta com uma espingarda”, explicou o ator.

“Estávamos ensaiando, e então chegamos à cena de fato, tínhamos os caras da SWAT lá e eles disseram, ‘Sabe, Jesse foi treinado, ele sabe o que está fazendo.’ Então eu consegui tirar uma porta das dobradiças.”

Os fãs ficarão felizes em saber que Soffer retornará ao “Chicago PD” muito em breve, mas não da maneira que eles imaginam. De acordo com a Variety , o ator assumirá o papel de diretor do episódio 16, que deve ir ao ar em 2023. Dedos cruzados, isso deixa a porta aberta para mais de Halstead de alguma forma.

Chicago P.D. está disponível no Prime Video.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.