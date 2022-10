Cobra Kai: Atriz de Karatê Kid revela decepção com a série

A série Cobra Kai é um dos grandes sucessos da Netflix, e exibiu recentemente sua quinta temporada no streaming. Uma renovação pode acontecer, visto que os criadores já estão desenvolvendo a história para a sexta temporada.

No entanto, caso não seja renovada, alguns personagens de Karatê Kid não terão uma oportunidade para reprisarem seus papéis na série. A produção costuma convidar alguns astros da famosa saga de filmes.

“Terry está querendo mudar as coisas no Cobra Kai, então Daniel, Johnny e um velho aliado unem forças para uma batalha que vai muito além do tatame”, afirma a sinopse oficial da quinta temporada.

Uma das estrelas da saga, Hillary Swank, que interpretou Julie Pierce em Karatê Kid 4, admitiu estar decepcionada em não estar no seriado.

Julie Pierce pode aparecer em Cobra Kai?

Swank foi recentemente abordada sobre estar no sexto ano de Cobra Kai. Sua personagem foi aluna de Miyagi, personagem de Pat Morita.

A participação de Pierce na nova temporada confrontaria o próprio Daniel Larusso, que não tem conhecimento de que seu antigo mestre teve outra aprendiz.

A atriz é sempre perguntada pelo público se vai retornar, mas ela disse que nunca foi convidada para reprisar seu papel, parecendo bem decepcionada com isso (via ScreenRant).

“Eu não estou no Cobra Kai, ninguém me pediu para estar na série Muitas pessoas perguntam se eu vou participar, é tipo, a pergunta número 1 que eu recebo”, disse ela.

Mesmo assim, Swank não deu pistas se estaria aberta a retornar ao papel, e reforça que ninguém da produção chegou a ligar para ela.

“Ninguém me ligou. Mas é tão engraçado. É a única coisa que mais me perguntam e ninguém me ligou”, comentou Swank.

Cada temporada de Cobra Kai continua superando suas antecessoras, e trazendo de volta membros dos filmes originais para reprisarem seus respectivos personagens.

Embora não haja informações de uma possível sexta temporada, o seriado deverá apresentar um salto temporal, que poderia contribuir com o retorno de Julie Pierce.

Enquanto a sexta temporada de Cobra Kai não chega, você pode conferir todos os episódios da série na Netflix.

