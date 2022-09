Criadores de Cobra Kai dão péssima notícia sobre a 6ª temporada

Com o enorme sucesso da 5ª temporada de Cobra Kai, os espectadores querem saber: Johnny e Daniel continuarão suas histórias em um 6º ano? Até o momento, a Netflix não encomendou a produção de novos episódios. E em uma entrevista recente, os criadores da série ofereceram uma péssima notícia aos fãs.

“Terry está querendo mudar as coisas no Cobra Kai, então Daniel, Johnny e um velho aliado unem forças para uma batalha que vai muito além do tatame”, afirma a sinopse oficial do 5º ano.

Continua depois da publicidade

A 5ª temporada de Cobra Kai traz de volta alguns dos personagens mais queridos de Karatê Kid, e também faz um ótimo trabalho ao introduzir novas figuras, como a sensei Kim Da-eun.

Revelamos abaixo tudo que os criadores de Cobra Kai falaram sobre a 6ª temporada; confira.

6ª temporada de Cobra Kai deve demorar para estrear na Netflix

Após o desfecho bombástico da 5ª temporada de Cobra Kai, os fãs mal podem esperar para conferir os episódios do 6º ano.

No entanto, a Netflix ainda não renovou a produção de artes marciais para sua 6ª temporada. Em um papo com o site Deadline, os showrunners Josh Heald, Jon Hurwitz, e Hayden Schlossberg falaram sobre as negociações com a plataforma.

“Ainda estamos trabalhando nisso com a Sony e a Netflix. Não podemos anunciar oficialmente a 6ª temporada. Não temos uma 6ª temporada oficial para anunciar. O que podemos dizer é que estamos constantemente pensando nesses personagens”, comentou Hurwitz.

Os showrunners também deram uma péssima notícia aos fãs: a 6ª temporada de Cobra Kai ainda deve demorar um bom tempo para estrear na Netflix.

O motivo é bastante simples: Heald, Hurwitz e Schlossberg estão trabalhando no spin-off de Curtindo a Vida Adoidado, que será lançado pela Paramount.

Batizado de “Sam and Victor’s Day Off” (O Dia de Folga de Sam e Victor), o filme foca nos manobristas que vivem grandes confusões no longa de John Hughes.

Além disso, os roteiristas de Cobra Kai também estão desenvolvendo a série Obliterated para a Netflix. Para quem não conhece, a produção é uma comédia de ação de alto calibre, ambientada no mundo das operações especiais.

“Estamos em nosso segundo mês de produção e acho que vamos surpreender o público. Mas esperamos produzir mais Cobra Kai no futuro. Deve haver um pouco mais de espera, só porque estamos trabalhando nessa outra série”, esclareceu Hurwitz.

Enquanto a 6ª temporada de Cobra Kai não chega, você pode conferir todos os episódios da série na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.