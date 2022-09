Cobra Kai: Explicamos o final da 5ª temporada na Netflix

Uma das séries que mais faz sucesso na Netflix, Cobra Kai, estreou sua quinta temporada no streaming recentemente. Continuando os eventos da saga Karatê Kid, o seriado mostra uma nova geração de mestres e alunos de artes marciais.

Ainda não renovada para a sexta temporada, os criadores da série já possuem ideias para fazer como que o torneio de karatê seja ainda muito maior.

“Devon decide se juntar ao Cobra Kai depois de perder para Tory no dia anterior. Kreese entra em uma briga na prisão com os punks da prisão e finalmente vence, ganhando seu respeito”, diz a sinopse da quinta temporada.

“Com a ajuda de sua família, Johnny, Chozen e seus alunos, eles reabrem o Miyagi-Do para finalmente derrotar Terry Silver e Cobra Kai de uma vez por todas”, continua a sinopse.

Com a estrela de Besouro Azul, Xolo Maridueña, o elenco ainda conta com William Zabka, Ralph Macchio, Tanner Buchanan, entre outros nomes.

Entenda o final da 5ª temporada

Johnny e Chozen estão bêbados no episódio final, e Daniel chega a dizer que Barnes pode estar em algo ainda mais forte. No entanto, o trio decide deixar Daniel para trás, e rumar para a casa de Silver e ensinar uma lição.

Isso leva a um confronto violento em que Chozen e Johnny são quase espancados até a morte por Silver e seus colegas, mas eles sobrevivem.

Não só os adultos estão brigando, mas os adolescentes também. Miguel, Robby, Tory, Sam, Devon e Stingray estão finalmente no mesmo time em uma busca para derrotar seu verdadeiro inimigo: Cobra Kai.

O plano deles é invadir o Cobra Kai e postar o vídeo de Silver batendo em Stingray no canal do dojo no YouTube. E claro, isso leva a uma briga.

A Equipe Miyagi Fang acaba vencendo. Mas, eles não conseguem fazer enviar o vídeo, no entanto, conseguem enviar uma conversa entre Silver e Tory sobre Terry subornando o árbitro no torneio All-Valley.

Daniel LaRusso e Terry Silver entram em embate novamente, após LaRusso saber dessas acusações. Daniel usa seus treinamento em Karatê Kid 3 contra Silver, que o ensinou, e derrota seu adversário.

Stingray retrata sua declaração original à polícia e Silver é preso. Robby e Tory se beijam, e Sam e Miguel se declaram um para o outro.

Mas, nem tudo são flores. John Krees fingiu sua morte e escapou da prisão. A quinta temporada termina com Kreese à solta.

Cobra Kai conta com cinco temporadas na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.