Cobra Kai: Como Jackie Chan pode aparecer na série da Netflix

Jackie Chan estrelou o reboot de Karatê Kid com Jaden Smith em 2010. Veremos agora se e como ele pode aparecer em Cobra Kai.

Existe uma maneira de Jackie Chan aparecer em Cobra Kai sem quebrar o cânone de Karatê Kid de 2010.

À medida que a data de lançamento da quinta temporada de Cobra Kai na Netflix se aproxima, o programa de sucesso pode em breve ficar sem participações especiais dos três filmes originais para adicionar à história de Johnny e Daniel – uma estratégia que funcionou perfeitamente ao longo das primeiras quatro temporadas.

Nesse cenário, é difícil não antecipar até as aparições mais improváveis, como Hilary Swank, de Karatê Kid 4, ou Jackie Chan, do reboot de 2010.

O remake é estrelado por Jaden Smith como o aprendiz Dre Parker e Jackie Chan como Sr. Han.

Como um remake de um clássico de Hollywood sem conexões com o Karatê Kid original, além do nome, o filme de Jaden Smith e Jackie Chan fez pouco para se destacar.

O remake de 2010 não faz nada diferente da história de Daniel e Miyagi em termos de enredo, e o remake também tomou a estranha decisão de contar uma história de aprendizado de kung fu em vez de uma de karatê.

Ainda assim, a recepção foi, em geral, positiva, e há muitos que desejam ver Dre de Jaden Smith e o Sr. Han de Jackie Chan interagindo com os personagens Cobra Kai na quinta temporada ou além.

Infelizmente, o cânone de Cobra Kai dificulta que isso aconteça, especialmente porque o remake não tem absolutamente nenhum vínculo com o filme original.

Existe, no entanto, uma maneira metalinguística de trazer pelo menos Jackie Chan para Cobra Kai – reconhecendo o Karate Kid de 2010 como um filme desse universo.

Xolo Maridueña em Cobra Kai

Cobra Kai pode abraçar a metalinguagem

Conforme confirmado pelos produtores de Cobra Kai em diferentes ocasiões, o cânone de Cobra Kai é limitado a personagens que interagiram ou pelo menos sabiam sobre o Sr. Miyagi.

Isso permite que Julie de Hilary Swank apareça em Cobra Kai , mas exclui Karatê Kid (2010) como uma possível parte do cânone do programa. No entanto, também de acordo com os produtores de Cobra Kai, não apenas Jackie Chan é um verdadeiro ator no mundo de Cobra Kai, o Karatê Kid de 2010 é o único filme da franquia que poderia existir naquele mundo.

Considerando que Jackie Chan já foi referenciado na primeira temporada de Cobra Kai e que os produtores acreditam que o reboot existe como um filme popular nesse universo, a melhor forma de ter Jackie Chan na série é simplesmente trazer o ator fictício que interpretou o Sr. Han na história.

Para os personagens de Cobra Kai, Mr. Han pode ser tão importante quanto o Sr. Miyagi de Pat Morita é no mundo real. Esta seria uma forma metalinguística para Cobra Kai reconhecer o filme de 2010.

Cobra Kai conta com quatro temporadas na Netflix. A quinta estreia em 9 de setembro.

