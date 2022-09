Cobra Kai recriou cena de Star Wars, mas fez muito melhor

Alerta de spoilers

Cobra Kai é uma das séries de sucesso da Netflix, e continua os eventos da franquia Karatê Kid, estrelada por Pat Morita, Ralph Macchio e William Zabka. Macchio e Zabka, por sua vez, estão no drama de artes marciais do streaming.

Ainda não renovada para a sexta temporada, os criadores da série já possuem ideias para fazer com que o torneio de karatê seja ainda muito maior no futuro. Apesar disso, o streaming se mantém quieto sobre uma renovação.

O quinto ano acabou recriando uma cena polêmica de um dos novos filmes de Star Wars, que dividiu muitos fãs da famosa franquia de ficção científica. E justamente, se inspiraram e conseguiram fazer muito melhor.

“Devon decide se juntar ao Cobra Kai depois de perder para Tory no dia anterior. Kreese entra em uma briga na prisão com os punks da prisão e finalmente vence, ganhando seu respeito”, diz a sinopse da quinta temporada.

“Com a ajuda de sua família, Johnny, Chozen e seus alunos, eles reabrem o Miyagi-Do para finalmente derrotar Terry Silver e Cobra Kai de uma vez por todas”, continua a sinopse da quinta temporada.

Superou A Ascensão Skywalker

Em Star Wars: A Ascensão Skywalker, Rey descobriu ser neta do temido Imperador Palpatine, anteriormente o mestre de Darth Vader. Ela ficou órfã quando criança, e foi levada a acreditar que seus pais não eram ninguém e apenas catavam lixo pela galáxia.

Posteriormente, ela cresceu e se tornou um jovem Jedi, com habilidades e controle da Força, derivados de sua linhagem de Palpatine. Mas, ela adquiriu algo pior: os raios do Imperador.

Em um momento, em Endor, Rey ficou cara a cara com uma manifestação sua do Lado Sombrio da Força. A Rey sombria era apenas uma ideia de Palpatine, para que a original realmente aceitasse seu destino. Ela lutou contra sua variante sombria por alguns segundos.

Por sua vez, a quinta temporada te, uma cena bem semelhante, com Samantha, no terceiro episódio. Tentando entender quem é ela sem o karatê, Sam se junta com Moon e Yasmine, suas amigas, em um centro de bem-estar.

Imersa em uma máquina que “realizaria” seus desejos, Sam se vê enfrentando uma variante sombria sua, que está de kimono preto. Ela esperava confrontar Tory em sua visão, mas vê sua variante na frente, e acaba perdendo antes que fosse despertada.

Diferentemente de Sam, Rey viu seu possível futuro por poucos segundos, antes que pudesse ser derrotada ou ter saído vitoriosa da batalha.

A versão sombria de Cobra Kai explora mais profundamente os conflitos de Sam, do que Star Wars explorou Rey na cena em específico. Além disso, traz à tona o fato de que Sam é uma das poucas adolescentes que não se juntou ao Cobra Kai.

Ficou claro que há um lado agressivo nela, e possa estar surgindo para uma possível sexta temporada. Isso ficou mais evidente quando Sam constou de aprender um estilo mais agressivo de karatê com o Sensei Johnny Lawrence. No entanto, a personagem pode seguir os passos de Rey e não querer que sua forma mais sombria a domine no futuro.

Cobra Kai conta com cinco temporadas na Netflix.

