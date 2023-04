Com Carinho, Kitty: Trailer na Netflix traz nova aventura na Coréia

Para Todos os Garotos que Já Amei vai ganhar uma série derivada focada em Kitty Song Covey. Intitulada Com Carinho, Kitty, a série ganhou um trailer, mostrando a personagem titular se mudando para a Coréia.

Anna Cathcart, que interpretou a personagem em Para Todos os Garotos que Já Amei reprisa o papel, como vemos nas fotos e no vídeo.

Continua depois da publicidade

“Chegou a hora de Katherine Song-Covey (ou Kitty, para os íntimos) embarcar em uma nova aventura. Depois de dar um empurrãozinho na vida amorosa da irmã Lara Jean, Kitty quer viver sua própria história épica, mas logo descobre que o amor é bem mais complicado quando é o seu coração que está em jogo. Estreia em 18 de maio, só na Netflix”, diz a descrição da série.

Infelizmente, ao chegar na Coréia, ela descobre que seu namoro à distância é uma farsa, já que o “namorado” já tem outra namorada.

Veja o trailer de Com Carinho, Kitty, abaixo.

Mais sobre Com Carinho, Kitty

De acordo com a sinopse, Kitty acha que sabe tudo sobre amor, mas quando ela se muda do outro lado do mundo para se reunir com seu namorado de longa distância.

Ela logo percebe que os relacionamentos são muito mais complicados quando é o seu próprio coração em jogo.

O piloto foi co-escrito por Jenny Han, autora da série de livros de Para Todos os Garotos que Já Amei, e Siobhan Vivian.

Cathcart, que é do Canadá, também estrelou obras como Descendentes da Disney, e Once Upon a Time da ABC.

Com Carinho, Kitty, estreia em 18 de maio na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.