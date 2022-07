Com Stranger Things e The Witcher, Netflix introduz nova função

Stranger Things e The Witcher são dois programas de sucesso do streaming, e são a melhor opção para a Netflix testar ferramentas para melhorar a experiência do usuário. Existem muitos aspectos do cinema difíceis de replicar na televisão, mas essa nova função leva um desses aspectos para a sua casa.

A Netflix introduz a função “som espacial”, um grupo de efeitos sonoros que manipulam o som produzido por alto-falantes, recriando a experiência cinematográfica através do alto falante da telvisão

“Muitas vezes, a sutileza do som passa despercebida, mas pode ter um impacto profundo na atmosfera de uma cena e mudar fundamentalmente a resposta do público”, anunciou a Netflix em um post no blog oficial da plataforma.

Algumas das cenas mais icônicas da TV e do cinema são definidos pelos momentos imersivos que eles criam através do som”, relata a postagem, ela também destaca como cenas memoráveis foram contribuídas pela nova ferramenta “a cena final de luta em O Projeto Adam seria tão elétrica? A cena épica de guitarra de Eddie Munson em Stranger Things 4 traria o mundo invertido à vida da mesma maneira?”. (via ComicBook)

The Witcher é um dos maiores sucessos do streaming, assim como Stranger Things

Stranger Things a série de sucesso

A quarta temporada da série continua batendo recordes. Do dia 30 de maio a 5 de junho deste ano, o quarto ano acumulou 7,2 bilhões de minutos de visualização. Foi o maior total semanal de qualquer outra série do streaming.

Na semana anterior, de 23 a 29 de maio, a série teve 5,14 bilhões de minutos de visualização. O total acumulado em duas semanas é de 12,34 bilhões de minutos, sendo a única série a ter isso.

Para efeito de comparação, apenas Ozark e Tiger King em 2020, conseguiram superar 5 bilhões de minutos antes de Stranger Things.

Além disso, também se tornou a série em inglês mais assistida. A Netflix diz que seus assinantes assistiram mais de 930 milhões de horas em todo o mundo nos primeiros 28 dias da quarta temporada.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix. A quinta já foi confirmada, mas não há data de estreia definida ainda.

