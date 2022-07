Stranger Things: Criadores provocam detalhes sobre 5ª temporada

Os criadores de Stranger Things provocaram alguns detalhes para a quinta temporada da série.

Matt e Ross Duffer, comentaram sobre a última temporada do programa da Netflix, que fez um grande sucesso em seu quarto ano.

Continua depois da publicidade

Eles prometem que há muitos mistérios para tratar no quinto ano, e mais revelações para fazer em Hawkins e no Mundo Invertido (via ScreenRant).

“Principalmente em Hawkins, e há muito s mistérios no Mundo Invertido. Fizemos mais algumas grandes revelações no Volume 2, mas tudo está relacionado a Vecna, Henry e sua jornada”, disseram eles.

“Mas o que realmente não discutimos é exatamente o que é o Mundo Invertido… As grandes revelações que estão chegando na quinta temporada são realmente sobre o Mundo Invertido em si”, concluíram.

O Mundo Invertido é a localização mais misteriosa da série. Mesmo que tenha aparecido algumas vezes na quarta temporada, o local nunca foi muito bem explorado. Entretanto, os criadores fazem uma promessa para o último ano.

Stranger Things é sucesso na Netflix

Stranger Things 4 bate novo recorde na Netflix

A quarta temporada da série continua batendo recordes. Do dia 30 de maio a 5 de junho deste ano, o quarto ano acumulou 7,2 bilhões de minutos de visualização. Foi o maior total semanal de qualquer outra série do streaming.

Na semana anterior, de 23 a 29 de maio, a série teve 5,14 bilhões de minutos de visualização. O total acumulado em duas semanas é de 12,34 bilhões de minutos, sendo a única série a ter isso.

Para efeito de comparação, apenas Ozark e Tiger King em 2020, conseguiram superar 5 bilhões de minutos antes de Stranger Things.

Além disso, também se tornou a série em inglês mais assistida. A Netflix diz que seus assinantes assistiram mais de 930 milhões de horas em todo o mundo nos primeiros 28 dias da quarta temporada.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.