Como Harry & Meghan ganham dinheiro após deixarem realeza britânica

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, o documentário Harry & Meghan caiu como uma verdadeira bomba na Família Real Britânica. O que muitos não sabem é como o casal ainda ganha dinheiro após terem deixado a realeza. Veremos isso agora.

“Nesta série documental, Harry e Meghan contam a complicada jornada do casal, do início do namoro ao afastamento da família real”, afirma a sinopse oficial de Harry & Meghan.

Os três primeiros episódios de Harry & Meghan já estrearam na Netflix. Os próximos capítulos chegam em 15 de dezembro.

Harry e Meghan deixaram os cargos na família real britânica em janeiro de 2020, por estarem irritados com a cobertura midiática sobre eles e o fato da realeza não ter aprovado o desenvolvimento da marca deles, SussexRoyal.

Eles mantiveram os títulos de duque e duquesa de Sussex e Harry ainda é príncipe, mas não são tratados como sua alteza real. Dito isso, vamos ver como eles ainda ganham dinheiro.

Como Harry & Meghan ganham dinheiro?

A fonte de renda mais evidente dos dois é a produtora Archewell Productions, que fechou parceria com a Netflix para a produção de séries – como Harry & Meghan.

Ela também produz podcasts, como a série Archetypes, do Spotify, sobre mulheres famosas.

Eles também publicam livros, incluindo autobiografias, e Harry chegou a ser nomeado diretor de impacto da empresa BetterUp, de Life Coaching.

Isso tudo sem falar da renda anual que recebiam do ducado da Cornualha (antes de renunciarem aos cargos). No ano fiscal de 2018-2019, eles receberam mais de 5 milhões de libras, informa a BBC.

Também recebiam parte do Sovereign Grant, que é pago por cidadãos britânicos. Trata-se de um imposto para custear a vida luxuosa (e “obrigações”) da família real.

Harry também recebeu, junto de seu irmão, William, a maior parte da fortuna deixada por Diana na ocasião da morte dela – cerca de 13 milhões de libras.

Os primeiros episódios de Harry & Meghan estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.