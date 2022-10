Como os Simpsons pode finalmente acabar

A série animada Os Simpsons já está em sua 34ª temporada, e pode continuar por mais alguns anos, se o criador Matt Groening achar que for preciso. O sucesso do seriado é absoluto, e ele mesmo já chegou a prever alguns acontecimentos.

Diversos personagens já apareceram e se foram, como é o caso do pai de Marge ou da mãe de Homer. No entanto, o destaque sempre fica para algum personagem da família principal.

Porém, os fãs se perguntam por anos como a série poderia terminar. Homer seria morto? Os personagens apenas vão envelhecer? Há muitas questões envolvendo como seria o encerramento do desenho.

“Esta comédia animada de enorme sucesso gira em torno da família de mesmo nome que mora na cidade de Springfield, em um estado americano sem nome. O pai, Homer, não é um típico homem de família. Empregado de uma usina nuclear, ele faz o melhor para comandar sua família, mas frequentemente se vê comandado”, diz a sinopse.

“A família inclui ainda a carinhosa mãe de cabelo azul Marge, o filho encrenqueiro Bart, a talentosa filha Lisa e a bebê Maggie. Outros moradores de Springfield incluem o vizinho religioso da família, Ned Flanders, o médico, Dr. Hibbert, o bartender Moe e o chefe de polícia Clancy Wiggum”, conclui a sinopse.

Homer poderia morrer?

Homer sempre se destacou em sua família e é o verdadeiro protagonista do seriado, então não é descartado que ele poderia morrer com o fim de Os Simpsons.

Uma teoria revelou que Homer estaria em coma desde o início dos anos 1990, mas o produtor Al Jean acabou desmentindo a teoria.

No entanto, Homer já superou a morte inúmeras vezes do que a maioria dos humanos reais poderiam sobreviver. Portanto, esse seria um fim apropriado para o personagem e a série.

Por sua vez, a série acaba satirizando finais de diversas séries, e não seria estranho se terminasse de forma como Os Sopranos, com a tela escurecendo e Homer morto.

Há outras maneiras, e Os Simpsons poderiam homenagear o final da sitcom Newhart. Homer poderia levar um golpe na cabeça, e morreria assim como Dick Loudon. Vale lembrar que Bob Newhart apareceu como ele mesmo durante a quinta temporada.

Os personagens não envelhecem

Caso ninguém seja morto, os personagens poderiam apenas continuar como sempre estiveram, e nunca seriam envelhecidos.

Houve alguns flashes no passado e futuro para mostrar Bart, Lisa e Maggie como adultos e Homer e Marge como idosos, ou as crianças como bebês e os pais como um jovem casa

Na 34ª temporada, logo no primeiro episódio, os escritores oferecem uma pequena abertura para Homer ser um herói intelectual e desvendar a linha do tempo da série. Essa fuga poderia explicar uma linha a qual os Simpsons como conhecemos nunca existiram, e acabam desaparecendo.

Um desenho animado criado por Bart

A série é um pouco baseada na educação de Groening, o criador da série. Homer e Margaret eram seus pais na vida real, e Maggie e Lisa eram suas irmãs.

Na época que iria apresentar a série para a Fox, Groening iria criar os personagens da tira de quadrinhos Life in Hell. No entanto, ele acabou descartando e criou os Simpsons 15 minutos antes da reunião com o estúdio, dando os nomes de sua família.

“Eu ia fazer os personagens de Life in Hell. “Mas logo antes da reunião com Jim Brooks, descobri que o que quer que eu fizesse, a Fox seria o dono”, disse ele para o New York Times, em 2012. “Então inventei os Simpsons 15 minutos antes da reunião. Desenhei uma família e dei-lhes o nome da minha própria família.”

Resumindo, Groening poderia ser o próprio Bart, pois o personagem é problemático e ele criaria toda uma narrativa para fazer sua família como ele deseja.

A história de Bart como um criador seria um bom motivo para acabar a série, mas acabaria oferecendo um destino previsível aos personagens principais.

