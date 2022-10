Os Simpsons revela o destino cruel do pai de Marge

A série animada Os Simpsons é um mega sucesso mundial da Fox, explorando a família mais divertida e atrapalhadas dos desenhos. E mesmo que engraçada, muitas vezes a série ensina uma lição aos fãs, ou explora um passado trágico de algum personagem.

Normalmente, os pais de Homer sempre são destaques, especialmente seu pai. Sua mãe o abandonou quando ele ainda era uma criança, e a convivência com seu “velho” o tornou num grande beberrão.

Enquanto as irmãs de Marge, Patty e Selma Bouvier são personagens que costumam estar perto da família, Clancy, o pai das personagens, não tem essa grande honra.

Clancy, que também era um fumante, acabou falecendo, e costumeiramente aparece em flashbacks que exploram a infância de Marge. Mas, lentamente, Os Simpsons mostra como foi o destino trágico do pai da personagem.

Uma morte impactante

Tendo morrido algum tempo antes dos eventos do seriado, Clancy ainda não apareceu como um grade destaque no desenho. Ele foi brevemente apresentado no episódio 12 da segunda temporada, que mostra um flashback de Homer e Marge no ensino médio.

Depois de confundir Homer com Artie Ziff, Clancy foi mostrado depreciando Homer ao lado do resto de sua família, o que causou um certo atrito.

Já na sexta temporada, o episódio 11 confirmou que ele era comissário de bordo por profissão, o que pode ter inspirado Marge a querer conhecer mais o mundo.

Mesmo que Marge sinta falta do pai, Clancy foi uma influência muito maior para Patty e Selma. Clancy era um fumante, e fez com que as duas irmãs gêmeas adquirissem seu vício.

No entanto, conforme revelado no episódio três da 27ª temporada, ele faleceu de câncer de pulmão, por conta de seu hábito de fumar.

O ponto crucial do episódio se concentrou em Patty e Selma lutando com a revelação, até levando a uma breve separação entre as duas, após Selma se recusar a parar de fumar. A aparição mais recente de Clancy foi no episódio um da 30ª temporada.

Por sua vez, o episódio 3 da 30ª temporada revelou que a avó de Marge, Genevieve, estava na França durante a Segunda Guerra Mundial. Ela e seu filho acabaram se mudando para Springfield, fugindo do grande conflito.

Com Clancy não sendo tanto utilizado, cabe ao pai de Homer, Abe Simpson, de ser o mais velho e encarregado para ser uma figura paterna.

Mesmo que esteja morto e os criadores não tenham mostrado isso em tela, sua morte impacta tanto quanto a de Mona, mãe de Homer. Por conta disso, Marge costuma ficar sempre próxima de sua família, para suprir a saudade que sente de seu pai.

Os Simpsons está disponível no Star+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.