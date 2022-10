Os Simpsons revisita clássico mistério de Marge e torna ele ainda maior

Os Simpsons pode ser uma série de comédia, mas não deixa de abordar assuntos bem sérios. Um aspecto desses diz respeito à vida social de Marge, ou a falta dela.

Marge teve muitos empregos ao longo dos anos e, nas décadas em que Os Simpsons esteve no ar, trabalhou como policial, professora, corretora de imóveis e até proprietária de uma pequena empresa de pretzel.

No entanto, a vida social de Marge raramente é abordada no desenho animado e, fora esses períodos de curta duração, o programa raramente discute o que ela faz fora da casa da família.

Surpreendentemente, um episódio da 34ª temporada de Os Simpsons deu um passo adiante, sugerindo que Marge sabe que isso é um problema.

No segundo episódio da 34ª temporada a série volta ao debate sobre a vida social de Marge quando Marge ganha uma bicicleta ergométrica porque, segundo ela, é perfeita para “alguém como eu que pode mal sai de casa”.

Marge não tem vida social?

No episódio, Marge eventualmente sai casa (embora apenas nos momentos finais do programa, enquanto ela atravessa a cidade de bicicleta para salvar Homer de perder uma briga com seu personal trainer).

No entanto, o capítulo ainda não responde à pergunta de com quem Marge sai de casa ou quais são seus interesses fora do trabalho doméstico, e o episódio torna a pergunta mais misteriosa, pois mostra que ela tem muita ambição.

O comentário de Marge sobre nunca sair de casa deixa claro que os criadores de Os Simpsons estão pelo menos cientes da falta de vida da personagem fora de sua família.

No entanto, a 34ª temporada de Os Simpsons (ainda) não abordou por que esse é o caso. Marge é agorafóbica? Ou ela simplesmente não tem muita vida social fora da família? Infelizmente ficaremos um tempo sem saber.

