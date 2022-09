Fala mais sombria de Homer mostra o quão trágico é Os Simpsons

Os Simpsons já abordou os temas mais variados, ocasionalmente transitando entre comédia, terror, drama. Uma fala em específico de Homer, no entanto, esclarece a veia mais sombria da série.

A série animada notavelmente sempre teve um lado trágico, um reconhecimento agridoce de que a vida pode ser difícil, mesmo quando se tem uma família amorosa.

Na verdade, o tipicamente desmiolado Homer tem algumas ruminações bem sombrias , com a piada mais sombria do programa destacando o quão trágico Os Simpsons pode se tornar às vezes.

O sexto episódio da 24ª temporada se concentra principalmente em Homer – que se tornou cada vez mais severo ao longo de sua vida. No entanto, ele encontra a felicidade, primeiro na posse material de um novo MyPad, depois na misteriosa mensagem de esperança que alguém deixa para ele.

O início do episódio mostra Homer na Taverna do Moe como de costume, mas ainda mais duro consigo mesmo do que o normal.

Ele então compartilha com Moe: “Estou em um relacionamento abusivo com a vida”.

É uma fala bastante sombria, especialmente vindo de alguém que é um homem casado com três filhos.

Fala sombria de Homer

É o tipo de fala que se destacaria mesmo em dramas mais sérios. Dada a vida de Homer e o tom do programa em que ele está, no entanto, não é nem uma exceção.

Homer é alguém que passou por muitas dificuldades. Sua mãe o deixou quando ele era criança, e o comportamento negligente subsequente de seu pai teve um grande impacto sobre ele e o homem que ele é hoje.

Ele deixou de lado muitos de seus sonhos e ambições pessoais, em última análise, sacrificando muitas oportunidades para fornecer para aqueles ao seu redor.

Ele continua sendo atropelado pela vida, e seu comentário fica ainda mais triste quando se lembra que Homer tecnicamente contemplou e até tentou suicídio repetidamente.

