Os Simpsons acidentalmente criou uma tendência estúpida em Hollywood

Os Simpsons é um marco na televisão há décadas, portanto é natural que tenha influenciado tanto outras séries, quanto filmes. Um erro do desenho, no entanto, criou uma tendência bastante duvidosa em Hollywood.

Ned Flanders, é um exemplo de uma das tendências de caráter frustrante mais persistentes de Hollywood. Sendo um problema há anos, esta questão tem atormentado mais do que apenas Ned e outros moradores de Springfield, e ainda é visível através de personagens como Thor em Thor: Amor e Trovão.

Continua depois da publicidade

Os estúdios de Hollywood deixaram vários personagens, desde os favoritos da TV, como Brian Griffin, de Family Guy, até Thor, do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), passarem pela mesma mudança sem saber do erro de Os Simpsons.

Ned Flanders entra em Os Simpsons como um vizinho charmoso e gentil de Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie Simpson, vivendo com sua família perfeita no 744 Evergreen Terrace.

Nas primeiras temporadas, a disposição de Ned em ajudar os outros, status como um bom marido, e natureza excessivamente alegre são suas principais características, embora ele também tenha uma forte fé no cristianismo.

Isso faz dele antítese ideal de Homer Simpson, que está constantemente irritado com a personalidade do cara legal de Flanders, já que Homer é preguiçoso e egoísta.

No entanto, ao longo das 34 temporadas de Os Simpsons, Flanders evoluiu para uma caricatura de si mesmo. Quase todos os seus diálogos e piadas agora giram em torno de seu cristianismo, ao ponto de ser um fanático religioso, mesmo dizendo ao seu filho, Todd Flanders, que ele gostaria que ele não tivesse “o cabelo encaracolado do diabo” no filme do desenho.

Flanderização

A transformação de Ned Flanders de um personagem bem construído em um estereótipo religioso foi descrita como “flanderização” (via ScreenRant), usando Ned como um exemplo de caracterização que deu errado.

O termo refere-se a um personagem que perde o que os torna tridimensionais e realistas e, em vez disso, tem um aspecto de sua personalidade repetido até que eles se tornem uma caricatura completa. Junto com Ned, Jack Sparrow, de Johnny Depp, é outro exemplo de um personagem “flanderizado”.

Tão comum é esse problema que agora impacta muitos dos personagens mais estabelecidos de Hollywood – criando o que pode ser uma das tendências mais burras da indústria.

Isso geralmente ocorre quando um estúdio aparentemente não sabe o que fazer com um personagem. Thor em Thor: Amor e Trovão é um exemplo primordial de um estúdio flanderizando seu próprio personagem.

O deus do trovão é introduzido pela primeira vez como leal, ligeiramente humorístico em Thor, mas é lentamente flanderizado ao longo de suas aparições subsequentes ao ponto de, em Amor e Trovão sua comédia boba é sua única característica de caráter importante, assim como Ned Flanders e Jack Sparrow.

No entanto, os personagens podem ser flanderizados de muitas outras maneiras: ele não precisa girar em torno de quais partes de sua personalidade os tornam engraçados. Brian Griffin, de Seth MacFarlane, começa Family Guy como um estoico, e sarcástico, amigo de Peter Griffin.

No entanto, sua arrogância acaba se tornando sua única característica marcante em temporadas posteriores, provando que traços negativos também podem ser flanderizados para tornar um personagem em uma caricatura total de si mesmos.

Hollywood precisa aprender a não copiar os piores aspectos de obras famosas, caso contrário, teremos apenas personagens rasos daqui para a frente.

Os Simpsons pode ser assistido por meio do Star+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.