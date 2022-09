Conheça a nova equipe de Berlin no novo derivado de La Casa de Papel

Depois de La Casa de Papel – Coréia, o sucesso espanhol da Netflix ganhará outro spin off, um prelúdio sobre o personagem Berlin.

A nova série trará novamente Pedro Alonso como o personagem, e irá explorar os roubos de mestre realizados por ele antes de se juntar à equipe de La Casa de Papel.

A série de Berlin já teve seu elenco oficialmente anunciado, além disso a história se passará em Madrid e na França, começando suas filmagens no dia 3 de outubro.

O novo time do personagem será formado por Michelle Jenner como a especialista em tecnologia Keila, Tristán Ulloa como o conselheiro Damián, Begoña Vargas como a imprevisível Cameron, Julio Peña Fernández como o leal Roi e Joel Sánchez como o durão Bruce.

A série ainda não tem data de estreia, mas você pode assistir toda a série La Casa de Papel na Netflix.

La Casa de Papel: Coreia é sequência ou remake da série original?

La Casa de Papel: Coreia é basicamente só um remake de La Casa de Papel. Com a mesma premissa, embora com uma abordagem diferente, até para os personagens que os fãs conhecem bem.

Então, em La Casa de Papel: Coreia, você acompanhará basicamente a mesma história de La Casa de Papel.

A grande diferença, é claro, é que a nova série acontece na Coreia do Sul. As produções do país costumam fazer grande sucesso na Netflix.

Também vale a pena notar que, apesar de ser um remake, é possível que sejam feitos alguns desvios em relação à série original.

Então, se prepare para algumas surpresas em La Casa de Papel: Coreia. Claro, no limite de até onde pode ir um remake.

La Casa de Papel: Coreia está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Soldeira