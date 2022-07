Cowboy Bebop: Mesmo cancelada, série da Netflix é indicada ao Emmy

Cowboy Bebop era uma grande aposta da Netflix, mas acabou não suprindo as expectativas, o que resultou em seu cancelamento. Apesar disso, ela foi indicada ao Emmy.

Não é incomum que isso aconteça, especialmente em meio à onda de cancelamentos da Netflix, motivada pela queda do número de assinantes em 2022.

Conforme a própria Television Academy, responsável pelos Emmy, Cowboy Bebop foi indicada na categoria de melhor abertura.

As outras séries indicadas na mesma categoria foram: Candy, Foundation, Lisey’s Story, Only Murders in the Building, Severance, e Pachinko.

Dito isso, ainda é cedo para dizer qual vai levar o prêmio, especialmente com tanta subjetividade envolvida. Os outros indicados ao Emmy 2022 podem ser conferidos, aqui.

Mais sobre a série de Cowboy Bebop na Netflix

“Cowboy Bebop é um faroeste futurista cheio de ação sobre três caçadores de recompensas.”

“Conhecidos como ‘cowboys’, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine (Daniella Pineda) formam um trio letal que percorre a galáxia em busca dos criminosos mais perigosos do universo – contanto que sejam bem pagos, obviamente.”

“Mas não são apenas seus alvos que estão em apuros. Os cowboys também têm seus próprios problemas: seu passado está à espreita”, afirma a descrição da Netflix.

O diretor do anime original, Shinichiro Watanabe, até voltou para trabalhar nessa versão.

A história do anime segue um grupo de caçadores de recompensa formado por Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine e Radical Ed, que caçam os criminosos mais perigosos do sistema solar. A trama conta ainda com muito jazz.

Cowboy Bebop está disponível na Netflix.

