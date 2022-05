Criador de Better Call Saul explica morte chocante da 6ª temporada

Alerta de spoilers de Better Call Saul!

Better Call Saul chegou ao mid-season de sua temporada final e as coisas não acabaram nada bem para o personagem Howard Hamlin, que foi morto a sangue frio no episódio mais recente da série.

Peter Gould, um dos criadores e showrunner de Better Caull Saul, falou em entrevista à EW sobre a chocante morte e explicou o que ela significa na história:

“Eles não teriam se fundido se não fosse pelo que Jimmy e Kim fizeram. Muito desta história é sobre consequências não intencionais. As consequências estão apenas começando, vamos dizer dessa forma.”, diz Gould.

“Talvez eu esteja admitindo demais, mas não planejamos isso há várias temporadas. Nós realmente não entendemos que isso iria acontecer até que começamos a conversar no início desta temporada. No final da temporada passada, Kim Wexler chocou a todos nós sugerindo: ‘Ei, talvez devêssemos enganar Howard e pegar o dinheiro do Sandpiper agora, em vez de esperar três anos’. Nesta temporada, começamos a falar sobre: ‘Qual é o plano que esses dois vão colocar em ação e que efeito isso terá?’. Quanto mais falamos sobre isso, mais percebemos que Jimmy e Kim são uma espécie de ponte entre esses mundos, o mundo jurídico e o mundo do cartel e Gustavo Fring e os Salamancas.”

“Ser uma ponte tem muitos aspectos diferentes, e alguns deles são bem terríveis. De certa forma, você sabe, eles abriram a porta para o inferno. Eles não entendiam completamente o que estavam fazendo.”, concluiu o criador.

No Brasil, a série Better Call Saul é exibida pela Netflix.

