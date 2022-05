Criador de Percy Jackson escreve carta de apoio à criticada atriz da série

Rick Riordan, autor dos livros de Percy Jackson e os Olimpianos, escreveu uma carta apoiando Leah Jeffries.

A atriz de apenas doze anos vem sofrendo uma grande onda de ódio nas redes sociais desde que foi escalada como Annabeth Chase na série de Percy Jackson que está atualmente em desenvolvimento no Disney+.

Os ataques são, majoritariamente raciais, já que a jovem negra foi escalada para dar vida a uma personagem que, nos livros, era branca, apesar do próprio autor Rick Riordan ter declarado que, na seleção do elenco, deu prioridade ao sentimento dos atores/personagens em vez da aparência.

Em seu site, ele publicou uma carta defendendo Leah Jeffries. Confira um trecho abaixo abaixo:

A carta de Rick Riordan

A carta publicada por Rick Riordan é longa e, abaixo, traduzimos alguns dos trechos mais importantes.

“Se você tiver um problema com esse elenco, no entanto, fale comigo. Você não tem mais ninguém para culpar. O que quer que você tire desta postagem, devemos concordar que intimidar e assediar uma criança online é indesculpavelmente errado. Por mais forte que Leah seja, por mais que tenhamos discutido o potencial para esse tipo de reação e a intensa pressão que esse papel trará, os comentários negativos que ela recebeu online estão fora de linha. Eles precisam parar. Agora.”

“Alguns de vocês aparentemente se sentiram ofendidos ou exasperados quando suas objeções são chamadas online como racistas. ‘Mas eu não sou racista’, você diz. ‘Não é racista querer um ator que seja fiel à descrição do personagem no livro!’. Vamos examinar essa afirmação. Você está chateado/decepcionado/frustrado/com raiva porque um ator negro foi escalado para interpretar um personagem que foi descrito como branco nos livros. ‘Ela não parece do jeito que eu sempre imaginei.'”

“Você decidiu que eu não poderia dizer o que sempre disse: que a verdadeira natureza do personagem está em sua personalidade. Você sente que eu devo ter sido coagido, submetido a lavagem cerebral, subornado, ameaçado, seja o que for, ou eu, como um autor branco, nunca teria escolhido um ator negro para o papel dessa garota canonicamente branca.”

“Você se recusa a acreditar em mim, o cara que escreveu os livros e criou esses personagens, quando digo que esses atores são perfeitos para os papéis por causa do talento que trazem e da maneira como usaram suas audições para expandir, melhorar e eletrificar as falas que lhes foram dados. Uma vez que você veja Leah como Annabeth, ela se tornará exatamente do jeito que você imagina Annabeth, supondo que você dê a ela essa chance, mas você se recusa a acreditar que isso pode ser verdade.”

“Você está julgando a adequação dela para esse papel única e exclusivamente pela aparência dela. Ela é uma garota negra interpretando alguém que foi descrito nos livros como branco. Amigos, isso é racismo.”

O elenco da nova série de Percy Jackson

Já havia sido anunciado que Walker Scobell interpretaria Percy Jackson na série homônima e, em atualizações mais recentes, descobrimos que Leah Sava Jeffries será Annabeth Chase, enquanto Aryan Simhadri ficou com o papel de Grover Underwood.

A nova série de Percy Jackson promete ser mais fiel aos livros, contando com Rick Riordan como um dos produtores.

Até o momento, não existe uma previsão de lançamento para a série de Percy Jackson, do Disney+.

