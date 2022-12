Criadora de The Witcher diz ter escutado pedido de fãs para 3ª temporada

A série The Witcher foi amplamente elogiada em seu início pelo público, embora as críticas tenham sido mistas na primeira temporada. Por sua vez, no segundo ano, a situação se inverteu, com os fãs odiando. Porém, a criadora da série parece ter ouvido algumas reclamações e fez uma grande promessa.

Com a saída de Henry Cavill, os fãs estão se afastando cada vez mais da série da Netflix, embora o streaming já tenha encontrado um substituto. Mas, agora, a equipe criativa tem uma carta na manga para manter seu público.

Continua depois da publicidade

“O mutante Geralt de Rivia é um caçador de monstros que luta para encontrar seu lugar num mundo onde as pessoas muitas vezes são mais perversas que as criaturas selvagens”, afirma a sinopse.

Junto com Henry Cavill no papel de Geralt de Rivia, o elenco da série é liderado por Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allan (Ciri).

3ª temporada vai ser fiel ao material original

Após muitos fã reclamarem sobre a série não ser fiel ao material original da saga, a showrunner Lauren Schmidt Hissrich prometeu que a terceira temporada vai explorar mais os livros.

O grande problema da série é justamente não estar atrelado aos livros e jogos da franquia, mas Hissrich defende seu projeto, e diz que seguirá as obras de Andrzej Sapkowski.

“O que eu quero dizer é: eu ouvi os fãs. E terceira temporada mostra muito essa mudança de volta aos livros, seguindo as incríveis jornadas dos personagens de Sapkowski em nossos principais”, disse ela.

Hissrich ainda revela que a terceira temporada promete responder questões das duas primeiras temporadas, para ter uma história mais coesa.

“Estou super empolgada para que as pessoas vejam e se sintam ouvidas. Também respondemos a muitas perguntas das duas primeiras temporadas”, acrescentou. “A jornada de Cahir, a introdução dos Scoia’tael e como nossa família se reúne novamente Também acho que a temporada acalmará muitas das especulações que estão acontecendo.”

The Witcher estreia sua terceira temporada em 2023 na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.