Criadores de Stranger Things podem mudar aniversário de Will; veja por que

Stranger Things 4 trouxe um grande erro que os criadores podem até não ter percebido, mas que chamou a atenção dos fãs: o aniversário de Will.

Na primeira temporada, Joyce havia dito que Will Byers nasceu no dia 22 de março. Coincidentemente, 22 de março foi o dia em que Will, Mike e Eleven foram brincar no ringue de patinação, que acabou com a protagonista quebrando o nariz de Angela, uma garota da escola que vinha praticando bullying com ela desde sua mudança para a Califórnia.

No entanto, em nenhum momento do episódio foi mencionado o aniversário de Will e, em meio a teorias dos fãs de que talvez Mike e Eleven estivessem tão preocupados consigo mesmos que se esqueceram de dar os parabéns, os criadores de Stranger Thongs revelaram que na verdade foram eles que se esqueceram.

Para contornar a situação, Matt e Ross Duffer revelaram em entrevista recente que pretendem mudar o aniversário de Will para 22 de maio, redublando o momento da primeira temporada em que Joyce revela a data. Eles disseram:

Matt: Acho que vamos dar uma George Lucas…

Ross: Não faz nenhum sentido narrativo. Estávamos conversando sobre isso ontem, acho que vamos dar uma de George Lucas…

Matt: Nós escrevemos o aniversário dele há seis anos… não me lembrava. Eu não sento e assisto minhas temporadas. Não sei a última vez que vi a segunda temporada.

“Dar uma de George Lucas” é uma referência ao criador de Star Wars, que mudou diálogos e cenas da trilogia original para combinar com os novos filmes prequels, lançados nos anos 2000.

Stranger Things 4 ainda não acabou

Após três anos de espera a Netflix finalmente lançou a quarta temporada de Stranger Things em seu catálogo, mas a novidade foi dividida em duas partes, chamadas de volumes pelo streaming.

Sendo assim, além dos sete episódios já lançados, outros dois chegarão à Netflix no dia 1º de julho, dando fim a essa temporada e marcando oficialmente o início do fim da série, já que a próxima temporada de Stranger Things, a quinta, também será a última do programa.

Mas enquanto isso, relembre a sinopse de Stranger Things 4:

“Já se passaram seis meses desde a batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins. Após o confronto, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez, e ter que lidar com as complexidades do ensino médio deixa tudo ainda mais difícil. Nesse momento de fragilidade, uma nova ameaça sobrenatural vem à tona e traz um mistério que, se for resolvido, pode acabar com o terrível Mundo Invertido de uma vez por todas.”

Stranger Things 4, volume dois, chega à Netflix em 1º de julho.

