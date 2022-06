Criadores de Stranger Things se desculpam com fãs por furo de roteiro do 4º ano

Stranger Things 4 apresentou um grande furo de roteiro e, após os fãs perceberem a falha, os criadores da série pediram desculpas.

Logo no segundo episódio da quarta temporada, quando Eleven, Mike e Will vão patinar, a tela da filmadora mostra que é dia 22 de março de 1986 e, segundo uma fala de Joyce na segunda temporada da série, 22 de março é o aniversário de Will.

No entanto, na quarta temporada ninguém comentou sobre isso, fazendo os fãs se dividirem em dois grupos: os que acreditavam que ninguém se lembrar do aniversário de Will fazia parte da história e os que imaginaram que se tratava de um furo de roteiro, e o segundo grupo estava certo.

A Variety conversou com os criadores de Stranger Things, os irmãos Matt e Ross Duffer, e com tristeza Matt suspirou antes de confessar: “A resposta honesta é que, claramente, como os personagens da série, também esquecemos o aniversário de Will. Então, o debate agora é se ajustamos o aniversário de Will ou apenas deixamos que seja muito triste.”

Ross, por sua vez, tentou se defender: “Foi há seis anos que escrevi essa data!”.

Matt explicou que eles não têm alguém que fiscalize datas e detalhes do tipo, como escritores como George R.R. Martin e Stephen King possuem. “Não temos isso. Somos só Ross e eu, e minha memória não é boa, mas amamos Will, e não quero que as pessoas pensem que não amamos Will porque esquecemos [seu aniversário] – nós o amamos! Mas agora mencionamos o aniversário de Dustin nesta temporada (risos), então estamos tomando muito cuidado para as pessoas não esquecerem.”

A possibilidade a ser explorada agora é que o aniversário do personagem passará para o dia 22 de maio, e que eles provavelmente editarão a cena da segunda temporada em que Joyce diz março, a fim de não parecer que Will teve seu aniversário esquecido não só pelos amigos, mas pela própria mãe.

“É muito cruel. Obviamente foi um erro, e sentimos muito. Pedimos desculpas aos fãs”, finalizou Ross.

A quarta temporada de Stranger Things termina em 1º de julho com a chegada de dois novos episódios ao catálogo da Netflix.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.