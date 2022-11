Criminal Minds: Evolution terá 2ª temporada? Criadora responde

A série Criminal Minds: Evolution, o reboot de Criminal Minds, está exibindo sua primeira temporada, que terá ao todo 10 episódios. O seriado tem produção da Paramount+, e já está sendo muito elogiado.

Como é esperado de toda a série, os fãs já aguardam uma renovação para a segunda temporada, continuando a história criada por Erica Messer.

A showrunner comentou se é possível que uma segunda temporada aconteça, e Messer pareceu muito otimista com o futuro do reboot (via ScreenRant).

Segundo ela, a série pode durar até quando o elenco quiser, pois todos estão animados em fazer o reboot acontecer.

“Acho que pode durar o tempo que esse grupo quiser. Estamos todos energizados, animados e amando o que estamos fazendo. Acho que, enquanto quisermos continuar fazendo isso, não vejo por que não deveríamos”, comentou ela.

Como pode ser a 2ª temporada do reboot?

Antes da estreia da série, houve muita discussão sobre como o reboot de Criminal Minds poderia se diferenciar da série original.

Os dois primeiros episódios revelam a diferença, trazendo mais foco nos personagens, como é o caso de Rossi e Penelope. Ambos carregam suas dores no começo da série.

Além disso, o reboot consegue focar mais na vida pessoal dos protagonistas, explorando a vida deles além de seus trabalhos.

Caso seja renovada, a segunda temporada de Criminal Minds: Evolution pode ser aprofundar novamente no tópico de explorar mais dos protagonistas.

Um dos personagens que a série poderia trazer é Reid, que foi mencionado ainda na estreia do reboot. Há várias possibilidades para outros personagens retornarem.

No Brasil, Criminal Minds está disponível no Star+.

