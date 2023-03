Daisy Jones & The Six: Explicamos o final da série do Prime Video

Daisy Jones & The Six é a nova minissérie do Amazon Prime Video, que alcançou grande popularidade. Os episódios finais foram disponibilizados na plataforma de streaming, então vamos mergulhar no desfecho da série.

Daisy Jones & The Six é uma minissérie composta de 10 episódios. A produção do Prime Video é baseada no livro de mesmo nome da autora americana Taylor Jenkins Reid (Os Sete Maridos de Evelyn Hugo).

O elenco de Daisy Jones & The Six é liderado por Riley Keough como Daisy Jones, a protagonista titular. Muito famosa como a neta de Elvis Presley, Riley Keough está em séries como The Good Doctor e filmes como Mad Max: A Estrada da Fúria.

O galã Sam Claflin, mais conhecido por performances em filmes como Jogos Vorazes e séries como Peaky Blinders, vive Billy Dunne.

A atriz argentina-americana Camilla Morone, de Desejo de Matar e Valley Girl, interpreta Karen Sirko.

Já a atriz brasileira Nabiyah Be vive Simone Jackson. Nascida em Salvador, Be também é cantora e compositora. Ela é conhecida por papéis no filme Pantera Negra e nas peças off-Broadway Hadestown e School Girls.

Confira, abaixo, tudo que rolou no fim de Daisy Jones & The Six.

O final de Daisy Jones & The Six explicado

Como previsto, a tensão dentro da banda veio à tona no explosivo final de duas partes de Daisy Jones & The Six. Os dois últimos episódios, que estão disponíveis para streaming agora, trouxe uma bomba após a outra, à medida que a banda desmoronou.

Depois que Billy diz a Daisy que não deixará sua esposa, Camila, todos viajam para Chicago para a próxima etapa da turnê. Daisy, ainda se recuperando da conversa, entrega uma performance emocionante, enquanto Billy luta com a realidade de terminar seu relacionamento.

Ao longo do caminho, ambos se desfazem completamente e caem em velhos hábitos, enquanto o resto dos problemas da banda também fervem.

Depois que Billy pede a Daisy para ser “quebrado” com ela, ela cai na realidade. Ela não quer ser “quebrada”, ou uma força volátil para as pessoas ao seu redor, então ela decide deixar a banda para sempre. Enquanto reflete sobre a situação, Daisy conclui que foi a melhor decisão que já tomou.

Depois de uma longa batalha para manter sua sobriedade, Billy começa a beber novamente no episódio final, quando ele acredita que Camila o deixou. A decisão o leva para uma espiral descendente onde, em vez de lutar por sua esposa, ele corre direto para os braços de Daisy.

Em meio a esse caos, Karen termina com Graham para sempre. Embora eles tenham tido uma história romântica ao longo da temporada, uma gravidez surpresa faz Karen perceber que ela não quer ser mãe. Depois de fazer um aborto, ela diz a Graham que nunca pode dar-lhe a vida que ele deseja – e assim, eles seguem caminhos separados.

A repórter misteriosa

Daisy Jones & The Six começa com os membros da banda contando a uma repórter misteriosa sobre seu auge, mas não aprendemos quem é a pessoa por trás das câmeras até o final. Acaba sendo Julia, filha adulta de Billy e Camila, que está trabalhando em uma história sobre a banda de seu pai.

No final, descobrimos que Camila acaba morrendo de complicações de saúde, deixando Billy viúvo. Julia começa a série de entrevistas falando com sua mãe. Durante suas conversas, ela captura sua perspectiva sobre a banda, juntamente com uma mensagem emocionante para Billy – e Daisy também, com quem ela não fala há anos.

Antes de morrer, Camila explica que ela e Billy tiveram um casamento maravilhoso depois que a banda se separou. Ela então grava uma mensagem para Billy e diz a ele para ligar para Daisy Jones, dando-lhe permissão para se reconectar após sua morte. A série então termina com Billy batendo na porta de Daisy.

Você já pode assistir Daisy Jones & The Six no Prime Video.

