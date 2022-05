Darth Vader está em “missão pessoal” em Obi-Wan Kenobi

Darth Vader retorna em Obi-Wan Kenobi, vivido por Hayden Christensen, que interpretou Anakin Skywallker na trilogia prelúdio. O ator disse que o vilão está em uma missão pessoal na série do Disney+.

Christensen participou do The Cutaway with William Mullally (via ComicBook) e falou sobre o período em que a série se passa e qual o papel de Vader nela.

‎”Esse é um período que ainda não foi explorado, e acho que o personagem de Darth Vader está em um ponto interessante de sua vida, em termos do que aconteceu antes e onde o deixamos no ‎‎Episódio III‎‎”, disse o ator‎ de Star Wars.

“Ele está tentando lidar com seu passado, e caçando os Jedi… obviamente é o trabalho dele e ele é ordenado pelo Imperador, mas é mais do que isso. É uma missão pessoal para ele”, continuou Christensen.‎

Obi-Wan Kenobi estreia em 27 de maio no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.