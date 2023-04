David Yost elogia representatividade gay em Power Rangers: Agora e Sempre

David Yost, o Ranger Azul do Power Rangers original, que volta para Agora e Sempre na Netflix, elogiou a representação gay no especial de 30 anos da franquia, que já está na Netflix.

Power Rangers: Agora e Sempre apresenta uma cena em que Minh Kawn (Charlie Kersh) – filha da Ranger Amarela original, Trini Kwan – ajuda um homem e seu namorado a lutarem contra alguns capangas de rita.

Yost, que é gay, ficou feliz ao ver uma representação LGBTQ+ normalizada no especial.

“Acho ótimo que adicionemos um elemento como esse, porque é muito importante que as pessoas vejam representação”, disse ele à Entertainment Weekly. “Demorou muito tempo para chegar aqui. Então, ter isso nesse especial, eu acho que é ótimo, e apenas tê-lo como se fosse algo cotidiano, acho que é incrível”.

Ver pessoas gays retratadas positivamente em Power Rangers: Agora e Sempre provavelmente foi bastante catártico para Yost, dado que a razão pela qual ele inicialmente deixou Power Rangers nos anos 1990 foi porque ele era regularmente intimidado por sua orientação sexual pelos membros da equipe do programa.

“Sendo um ator que estava em um dos programas infantis de maior sucesso na época, às vezes eu ficava envergonhado porque não queria que as pessoas soubessem o que eu estava passando e o que eu tinha passado”, disse Yost em uma entrevista anterior à EW. “No começo, eu certamente não queria que as pessoas soubessem que eu era gay. Eu me coloquei em terapia de conversão porque eu não queria ser gay. E eu realmente lutei e lutei e lutei com isso. E infelizmente eu tive um colapso nervoso e eu entrei em um hospital por cinco semanas e tive que começar o processo de aprender a me aceitar, o que foi muito difícil; demorei muitos anos para isso.”

Mais sobre o especial

Intitulado Power Rangers: Agora e Sempre, o episódio comemorativo conta com uma história inédita.

“A nova aventura mostra os Rangers cara a cara com uma ameaça familiar do passado. Em meio a uma crise global, eles são chamados mais uma vez para serem os heróis de que o mundo precisa”, diz a sinopse.

“Inspirado no lendário mantra da franquia ‘Uma vez um Ranger, Sempre um Ranger’, Power Rangers: Agora e Sempre lembra a todos que quando você se torna um Ranger, você sempre faz parte da família Ranger e é sempre bem-vindo”, concluiu a sinopse.

Também participam do especial David Yost, o Ranger Azul, Walter E. Jones, o Ranger Preto, Barbara Gordon como a vilã Rita Repulsa e Richard Horvitz como a voz de Alpha 5 – todos da série original. Charlie Kersh será apresentada como Minh, filha da Ranger Amarela original, interpretada por Thuy Trang, que morreu após um trágico acidente de carro em 2001, aos 27 anos.

Power Rangers: Agora e Sempre foi gravado meses antes da trágica perda de Jason David Frank, o Ranger Verde original, que morreu por suicídio no ano passado aos 49 anos.

O especial ainda tem conexão com a futura temporada da saga, Power Rangers: Cosmic Fury, que deve ser lançada no final do ano – veja fotos do episódio comemorativo.

Power Rangers: Agora e Sempre está disponível na Netflix.

